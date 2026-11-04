Giá bạc lao dốc, giao dịch đìu hiu, người 'đu đỉnh' lỗ nặng

Cửa hàng vắng bóng khách hàng. Ảnh: Lệ Giang

Các cửa hàng giao dịch đìu hiu

Ghi nhận tại 2 cơ sở của Tập đoàn Phú Quý trên đường Cầu Giấy và Trần Nhân Tông các hoạt động mua – bán bạc vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, lượng khách đến giao dịch khá thưa thớt, chỉ lác đác một vài người ra vào cửa hàng. Không còn hình ảnh dòng người xếp hàng dài chờ đến lượt, nhân viên liên tục tiếp nhận giao dịch như thời điểm thị trường sôi động trước đó.

Khách hàng hiện có thể nhận bạc ngay sau khi hoàn tất giao dịch mua, không phải nhận giấy hẹn và chờ đợi nhiều tháng mới được nhận sản phẩm như trước. Áp lực về nguồn cung, tình trạng quá tải trong khâu bán hàng từng xuất hiện ở giai đoạn nhu cầu tăng đột biến đã không còn như trước.

Thị trường bạc thế giới từng chứng kiến đợt tăng giá mạnh chưa từng có, đưa kim loại quý này lên mức cao nhất mọi thời đại 121,78 USD/ounce vào ngày 28-1-2026. Tại Việt Nam, giá bạc cũng thiết lập kỷ lục lịch sử thời điểm đó, khi bạc thỏi Phú Quý chạm ngưỡng 114,8 triệu đồng/kg; 4,256 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, đà tăng nóng không duy trì được lâu. Tính đến ngày 4-11, giá bạc thế giới chỉ còn 49,55 USD/ounce, giảm 72,23 USD/ounce, tương đương 59,31% so với mức đỉnh.

Tại thị trường trong nước, bạc hiện được bán ra ở mức 1,578 triệu đồng/lượng, giảm 2,678 triệu đồng/lượng, tương đương 62,92% so với kỷ lục trước đó. Với bạc thỏi Phú Quý 999, giá bán ra hiện ở mức khoảng 42,79 triệu đồng/kg, thấp hơn rất nhiều so với mức đỉnh 114,8 triệu đồng/kg.

Không còn cảnh người dân xếp hàng chen chân mua bạc hồi đầu năm. Ảnh: Lệ Giang

Bạc như đầu tư bạc

Sự đảo chiều của thị trường sau giai đoạn tăng nóng đang khiến những người mua ở vùng giá cao rơi vào tình thế khó khăn. Với những nhà đầu tư, mức giảm hiện tại đồng nghĩa với việc giá trị tài sản đã hao hụt hàng trăm triệu đồng, thậm chí nhiều hơn nếu nắm giữ khối lượng lớn.

Trong số những người đang phải đối mặt với khoản thua lỗ lớn khi giá bạc lao dốc, chị Lê Lan Anh (phường Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn chưa hết tiếc nuối về quyết định xuống tiền ở vùng giá đỉnh. Với số tiền 315 triệu đồng tích góp trong thời gian dài, ban đầu chị dự định mua một chiếc ô tô phục vụ nhu cầu đi lại. Tuy nhiên, trước sức nóng của thị trường bạc thời điểm đó, chị quyết định chuyển toàn bộ số tiền sang mua 3kg bạc với giá 105 triệu đồng/kg.

Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng đảo chiều. Giá bạc liên tục đi xuống, hiện giá mua vào chỉ còn khoảng 41,5 triệu đồng/kg. Với mức giá này, 3kg bạc chị Lan Anh đang nắm giữ chỉ còn trị giá khoảng 124,5 triệu đồng, đồng nghĩa khoản đầu tư đã sụt giảm khoảng 190,5 triệu đồng so với số vốn ban đầu.

“Đó là số tiền tôi tích góp trong thời gian dài, vốn định để mua ô tô, vậy mà giờ gần như mất hơn một nửa. Nghĩ lại tôi vẫn thấy tiếc và xót xa, nhưng cũng không biết phải làm thế nào”, chị Lan Anh chia sẻ.

Dự định mua ô tô vì thế vẫn phải gác lại. Hàng ngày, chị Lan Anh tiếp tục đi làm bằng phương tiện công cộng, trong khi 3 thỏi bạc mua ở vùng giá đỉnh vẫn được cất giữ cẩn thận. Điều khiến chị lo lắng hơn cả là chưa biết đến bao giờ giá bạc mới có thể phục hồi để lấy lại số vốn đã bỏ ra. Bán lúc này đồng nghĩa với việc chấp nhận khoản lỗ lớn, nhưng tiếp tục giữ lại cũng chưa biết khi nào mới có thể “về bờ”.