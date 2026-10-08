Giá bạc hôm nay 8/10: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat đảo chiều đi lên

Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay 8/10. Ảnh: Đỗ Huyền - TTXVN

Giá bạc trong nước

Thời điểm 8h50 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,111 - 2,176 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 0,23% so với cuối ngày hôm qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 2,159 - 2,244 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 16.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 2,108 - 2,173 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 29.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 30.000 đồng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc thế giới

Trong phiên giao dịch đêm 7/10 theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay giảm 3% xuống 59,86 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đồng USD tăng 0,4%, cùng với đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã lên mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ.

Thị trường phần lớn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này. Tuy nhiên, theo công cụ FedWatch của CME, có 85% khả năng Fed sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất vào tháng 12.

Nhiều quan chức Fed, bao gồm Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City Jeff Schmid và Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly, đều để ngỏ khả năng cần tiếp tục thắt chặt chính sách tùy thuộc vào áp lực lạm phát. Môi trường lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng, tài sản vốn không sinh lời.

Theo ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, thông điệp về việc duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn đang tiếp tục hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu.