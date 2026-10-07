Giá bạc hôm nay 7/10: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat tiếp tục đi xuống

Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Giá bạc trong nước

Thời điểm 8h50 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,138 - 2,204 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 0,63% so với cuối ngày hôm qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 2,181 - 2,266 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 11.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 2,125 - 2,191 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc thế giới

Trong phiên giao dịch đêm 6/10 theo giờ Việt Nam, giá bạc tăng 0,8% lên 61,56 USD/ounce.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm nhẹ sau khi chạm mức cao nhất trong hơn 10 năm trong phiên này. Đồng thời, đồng USD hạ nhiệt từ mức đỉnh một năm, giúp kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Thị trường đang tập trung chú ý vào biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) dự kiến được công bố vào ngày 7/10 để đánh giá khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay.

Đáng chú ý, các nhà đầu tư chỉ dự đoán 22% khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng này, sau khi dữ liệu tăng trưởng việc làm tháng 9 thấp hơn dự báo, nhưng xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức 84%. Trong môi trường lãi suất cao, vàng thường giảm sức hút so với các tài sản có sinh lời.