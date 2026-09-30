Giá bạc hôm nay 30/9: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat tăng, giảm bao nhiêu?

Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay 30/9. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Giá bạc trong nước

Thời điểm 8h40 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,145 - 2,211 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 0,14 % so với cuối ngày hôm qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 2,185 - 2,265 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 2,129 - 2,195 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4.000 đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc thế giới

Trong phiên giao dịch đêm 29/9 theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay giảm 0,4% xuống 60,72 USD/ounce.

Sức mạnh của đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu đang được củng cố bởi sự biến động của giá dầu và kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Hiện giới giao dịch đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và báo cáo việc làm phi nông nghiệp vào ngày 2/10.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang định giá xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 10 ở mức 68% và khả năng có thêm một đợt tăng nữa vào tháng 12 lên tới 95%.

Sức hấp dẫn của kim loại quý có xu hướng suy yếu so với các tài sản sinh lời khác trong môi trường lãi suất cao. Bởi lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên, khiến các tài sản được định giá bằng đồng bạc xanh như vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.