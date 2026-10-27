Giá bạc hôm nay 27/10: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat rời xa mốc 2 triệu đồng/lượng

Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay 27/10. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Giá bạc trong nước

Thời điểm 8h45 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,732 - 1,786 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,81% so với cuối ngày hôm qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 1,919 - 1,984 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 1,740 - 1,794 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc thế giới

Trong phiên giao dịch đêm 26/10 theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay tăng 0,4% lên 54,11 USD/ounce.

Hiện tại, giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất trong tuần này sau đợt thắt chặt vào tháng 9 và tiến hành một đợt nâng lãi suất vào tháng 12 tới. Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên, song lại khiến sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng giảm đáng kể.

Tâm điểm của thị trường trong những ngày tới còn dồn vào báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – dự kiến công bố vào ngày 29/10, cũng như cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11. Các chuyên gia tại ngân hàng OCBC cho rằng kết quả bầu cử sẽ có tác động đáng kể đến chính sách tài khóa, thuế quan và địa chính trị, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, đồng USD và giá vàng.