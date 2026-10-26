Giá bạc hôm nay 26/10: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat giảm mạnh

Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay 26/10. Ảnh: Đỗ Huyền - TTXVN

Giá bạc trong nước

Thời điểm 8h50 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,796 - 1,852 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,37% so với cuối tuần qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 1,914 - 1,999 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 8.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 9.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua.

Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 1,794 - 1,850 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 39.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 40.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua.

Giá bạc thế giới

Mở đầu phiên giao dịch sáng 26/10, giá bạc tăng 0,2% lên 53,98 USD/ounce, phục hồi một phần sau khi giảm 5,4% vào tuần trước.

Thị trường hiện dự báo có khoảng 10% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp vào cuối tuần này. Tuy nhiên, áp lực lạm phát do giá năng lượng neo cao khiến nhiều nhà đầu tư tin rằng cơ quan này có thể thực hiện một đợt tăng lãi suất trước thời điểm cuối năm.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, thị trường cũng đang theo dõi các diễn biến địa chính trị và kinh tế vĩ mô. Trên thị trường năng lượng, giá dầu đã hạ nhiệt từ mức cao nhất trong 6 tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trên kênh Fox News rằng ông sắp đưa ra quyết định về việc thỏa thuận hay tiếp tục thực hiện hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Trong khi đó, dữ liệu mới nhất cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 10/2026 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng.