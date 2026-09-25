Giá bạc hôm nay 25/9: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat tăng nhẹ

Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay 25/9. Ảnh minh họa: TTXVN

Giá bạc trong nước

Thời điểm 8h40 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,199 - 2,267 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 0,44% so với cuối ngày hôm qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 2,230 - 2,310 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 9.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 2,177 - 2,244 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 8.000 đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc thế giới

Trong phiên giao dịch đêm 24/9 theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay giảm 1,3% xuống 63,60 USD/ounce.

Giá dầu tăng khoảng 2% trong phiên 24/9 sau khi vụ tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Giá năng lượng có thể làm tăng lạm phát chung khi các nhà sản xuất chuyển phần chi phí cao hơn sang giá bán, qua đó buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn để kiềm chế giá cả.

Tuần trước, Fed đã tăng lãi suất lần đầu tiên trong 3 năm và phát tín hiệu sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay. Một số quan chức Fed cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng lãi suất thêm, trong đó Thống đốc Michael Barr là người mới nhất lên tiếng ủng hộ việc thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện nhận định xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 là 69%. Mặc dù vàng thường được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát, lãi suất tăng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.