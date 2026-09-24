Giá bạc hôm nay 24/9: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat đồng loạt giảm

Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay 24/9. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Giá bạc trong nước

Thời điểm 8h40 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,188 - 2,256 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 0,84% so với cuối ngày hôm qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 2,224 - 2,299 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 2,176 - 2,243 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 14.000 đồng/lượng chiều mua vào và 15.000 đồng ở chiều bán so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc thế giới

Trong phiên giao dịch đêm 23/9 theo giờ Việt Nam giá bạc giao ngay giảm 3,9% xuống 64,45 USD/ounce.

Trong tuần này, các nhà hoạch định chính sách của Fed liên tục đưa ra những phát biểu mang quan điểm ủng hộ thắt chặt chính sách tiền tệ. Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, cho rằng Fed có thể cần xem cú sốc năng lượng hiện tại là nguyên nhân gây ra tình trạng lạm phát dai dẳng, thay vì kỳ vọng hiện tượng này sẽ tự triệt tiêu. Đồng quan điểm lo ngại về lạm phát, Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond, ông Tom Barkin, và Chủ tịch Fed chi nhánh Boston, bà Susan Collins, đều bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định tăng lãi suất vào tuần trước. Những phát biểu trên tiếp nối chuỗi cảnh báo từ nhiều quan chức Fed khác về áp lực lạm phát gia tăng.

Chuyên gia của công ty Zaner Metals cho rằng các phát biểu của các quan chức Fed sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) mang thiên hướng ủng hộ thắt chặt chính sách, khiến thị trường gia tăng dự báo về khả năng sẽ có thêm ít nhất một đợt nâng lãi suất nữa trong năm nay.