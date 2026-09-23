Giá bạc hôm nay 23/9: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat đồng loạt tăng

Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay 23/9. Ảnh minh họa: TTXVN

Giá bạc trong nước

Thời điểm 8h40 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,261 - 2,331 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,66% so với ngày hôm qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 2,321 - 2,396 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 39.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua.

Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 2,241 - 2,310 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 23.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc thế giới

Trong phiên giao dịch đêm 22/9 theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay ổn định ở mức 66,04 USD/ounce.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng đầu tư TD Securities, nhận định thị trường vẫn tiếp tục dự báo Fed sẽ tăng lãi suất, mặc dù giá dầu có xu hướng giảm nhẹ.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, giới giao dịch nhận thấy có 90% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 tới.

Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem, và Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, đều phát tín hiệu về sự cần thiết phải tiếp tục tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát, khi nhu cầu mạnh và giá năng lượng leo thang. Fed đã tăng lãi suất vào tuần trước và Chủ tịch Kevin Warsh báo hiệu sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất trong những tháng tới.

Kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2/2026, giá năng lượng tăng cao đã gây lo ngại về lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới phải áp dụng lập trường chính sách thắt chặt.

Giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần vào ngày 22/9 do triển vọng nguồn cung từ vùng Vịnh được cải thiện, khi Iran phát tín hiệu có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày, còn Saudi Arabia chuẩn bị nối lại hoạt động xuất khẩu từ cảng Yanbu.