Giá bạc hôm nay 23/10: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat lao dốc, tuột mốc 2 triệu đồng/lượng

Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay 23/10. Ảnh: TTXVN

Giá bạc trong nước

Thời điểm 9h15 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,864 - 1,922 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,54% so với cuối ngày hôm qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 1,929 - 2,014 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 29.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 1,864 - 1,922 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 77.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 79.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc thế giới

Trong phiên giao dịch đêm 22/10 theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay giảm 5,4%, xuống còn 54,84 USD/ounce.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại công ty High Ridge Futures, cho biết việc giá năng lượng tăng mạnh khiến những lo ngại về áp lực lạm phát gia tăng. Điều này làm dấy lên dự đoán rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Bên cạnh đó, số liệu lạm phát tiêu dùng và giá sản xuất của Mỹ công bố tuần trước đều cao hơn dự kiến, củng cố cơ sở cho việc duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Tuy nhiên, giới chức Fed được dự đoán vẫn sẽ chưa vội thay đổi lãi suất tại cuộc họp diễn ra trong hai ngày 27-28/10. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đang đặt cược với xác suất 78% rằng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.

Số liệu về chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố ngày 29/10, cũng có thể cung cấp thêm manh mối về định hướng lãi suất trong thời gian tới.

Trong một báo cáo, các nhà kinh tế của ngân hàng Intesa Sanpaolo nhận định thị trường kim loại quý có thể chưa xác lập được xu hướng rõ ràng, dù biến động giá nhiều khả năng vẫn ở mức cao.

Trong khi đó, Ấn Độ đã cấp giấy phép nhập khẩu khoảng 6.500 tấn bạc trong sáu tháng tới nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao trong mùa lễ hội. Ấn Độ hiện là nước tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới.