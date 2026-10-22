Giá bạc hôm nay 22/10: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat đồng loạt giảm

Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay 22/10. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Giá bạc trong nước

Thời điểm 8h45 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,961 - 2,022 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 0,64% so với cuối ngày hôm qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 2,028 - 2,113 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 18.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 1,961 - 2,022 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc thế giới

Trong phiên giao dịch đêm 21/10 theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay giảm 0,4%, xuống 57,73 USD/ounce.

Hiện các nhà đầu tư tập trung vào cuộc họp chính sách của Fed trong hai ngày 27-28/10 và báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ công bố vào tuần tới để tìm thêm manh mối về định hướng lãi suất trong thời gian tới.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại công ty Zaner Metals, nhận định thị trường hiện dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong năm nay, nhưng nhiều khả năng phải đến tháng 12. Khả năng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 10 đã giảm đáng kể.

Gần như tất cả các nhà kinh tế tham gia các khảo sát mới đây của truyền thông đều dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này và tăng lãi suất vào tháng 12. Theo đó, các nhà hoạch định chính sách lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, dù lạm phát vẫn dai dẳng và thông thường có thể đòi hỏi các biện pháp mạnh tay hơn. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang dự báo khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 là 88%.