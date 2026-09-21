Giá bạc hôm nay 21/9: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat tăng nhẹ

Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay 21/9. Ảnh Đỗ Huyền - Bnews/TTXVN

Giá bạc trong nước

Thời điểm 8h50 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,242 - 2,311 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 0,65% so với cuối tuần qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 2,340 - 2,415 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 17.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần qua.

Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 2,232 - 2,301 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới

Theo Kitco lúc 8h55 phút, giá bạc thế giới được giao dịch ở mức 66,47 USD/ounce, tăng 0,51% so với phiên trước.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 tới là 55%. Về lý thuyết, lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng, do kim loại quý này không tạo lợi suất. T HIện lãi suất tại Mỹ vẫn vượt mức mục tiêu 2% của Fed trong hơn 5 năm qua.

Chủ tịch chi nhánh Fed tại Minneapolis, ông Neel Kashkari, trong phát biểu ngày 20/9 đã nhận định rằng lạm phát vẫn ở mức quá cao và áp lực giá cả đã lan rộng ra ngoài phạm vi cú sốc giá dầu do xung đột tại Trung Đông.

Giá dầu phiên này ổn định khi giới giao dịch theo dõi các rủi ro về nguồn cung tại Trung Đông vào đầu tuần lễ được đánh dấu bằng các hoạt động ngoại giao dồn dập xoay quanh căng thẳng Mỹ - Iran.

Giá năng lượng tăng mạnh sẽ làm tăng khả năng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, một yếu tố bất lợi đối với kim loại quý.