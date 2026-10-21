Giá bạc hôm nay 21/10: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat tăng, giảm bao nhiêu?

Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay 21/10. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Giá bạc trong nước

Thời điểm 8h50 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,977 - 2,038 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 0,34% so với cuối ngày hôm qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 2,042 - 2,127 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 1,976 - 2,037 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc thế giới

Trong phiên giao dịch 20/10, giá bạc thế giới giao ngay tăng 1,4% lên 57,86 USD/ounce.

Sau đợt nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9, thị trường đang nín thở chờ đợi cuộc họp ngày 27-28/10 tới của Fed. Mặc dù các bình luận gần đây của giới chức ngân hàng trung ương cho thấy tâm lý chưa muốn thắt chặt chính sách tiền tệ ngay lập tức, nhưng theo công cụ FedWatch của CME Group giới giao dịch hiện đang định giá xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 12 lên tới 92%.

Thị trường hiện đang dồn sự chú ý vào dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ công bố vào tuần tới để tìm thêm manh mối về áp lực lạm phát. Hiện tại, giá vàng vẫn thấp hơn khoảng 26% so với mức đỉnh kỷ lục 5.594,82 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1 và giảm khoảng 22% kể từ khi cuộc chiến tại Iran bùng nổ.