Giá bạc hôm nay 20/10: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat đồng loạt đi xuống

Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay 20/10. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Giá bạc trong nước

Thời điểm 8h50 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,974 - 2,035 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5% so với cuối ngày hôm qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 2,016 - 2,101 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 23.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 1,974 - 2,035 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 7.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc thế giới

Trong phiên giao dịch 19/10, giá bạc thế giới giao ngay tăng 0,6%, lên 57,37 USD/ounce.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại công ty môi giới giao dịch ngoại hối và hợp đồng chênh lệch Forex.com, cho biết thị trường lo ngại các ngân hàng trung ương sẽ phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát, qua đó đẩy lợi suất tăng thêm.

Trong tháng 9/2026, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đánh dấu lần tăng đầu tiên trong năm nay. Ông Razaqzada nhận định vấn đề không chỉ nằm ở việc Fed tăng lãi suất trong tuần tới hay chờ đến tháng 12, mà còn ở thông điệp định hướng chính sách của ngân hàng này.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đánh giá khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng này là 82,8%, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức 90%.