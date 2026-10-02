Giá bạc hôm nay 2/10: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat giảm nhẹ

Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay 2/10. Ảnh minh họa: TTXVN

Giá bạc trong nước

Thời điểm 8h50 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,123 - 2,189 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 0,86% so với cuối ngày hôm qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 2,154 - 2,239 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 7.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 2,113 - 2,178 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 16.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 17.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc thế giới

Trong phiên giao dịch đêm 1/10 theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay tăng 0,2% lên 60,51 USD/ounce.

Giá dầu cũng tăng vọt trong phiên này, làm dấy lên lo ngại về lạm phát, sau khi Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ. Động thái này có nguy cơ thắt chặt hơn nữa thị trường nhiên liệu vốn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên phạm vi toàn cầu.

Hiện tại, giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ, dự kiến được công bố ngày 2/10, nhằm tìm kiếm thêm các manh mối về triển vọng chính sách tiền tệ.