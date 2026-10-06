Giá bạc hôm nay 2/10: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat đồng loạt giảm nhẹ

Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay 6/10. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Giá bạc trong nước

Thời điểm 8h50 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,127 - 2,193 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,75% so với cuối ngày hôm qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 2,172 - 2,257 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 6.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 4.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 2,114 - 2,180 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc thế giới

Trong phiên giao dịch đêm 5/10 theo giờ Việt Nam, giá bạc tăng 1,2%, lên 61,09 USD/ounce.

Chỉ số USD tăng trong phiên, khiến các kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn ở gần mức cao nhất trong khoảng 20 năm.

Kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách trong tháng này giảm xuống sau khi số việc làm tại Mỹ tăng chậm hơn dự kiến trong tháng 9, trong khi số liệu về việc làm khu vực phi nông nghiệp của hai tháng trước đó cũng được điều chỉnh giảm.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 là 22%, giảm mạnh so với khoảng 70% một tuần trước. Tuy nhiên, giới giao dịch vẫn dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 lên tới 84%.

Các nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), dự kiến được công bố vào cuối tuần này. Biên bản có thể cung cấp thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ của Fed, sau khi ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất vào tháng trước, lần đầu tiên trong 3 năm.