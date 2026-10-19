Giá bạc hôm nay 19/10: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat đồng loạt tăng

Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay 19/10. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Giá bạc trong nước

Thời điểm 8h50 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,002 - 2,064 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 0,68% so với cuối tuần qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 2,049 - 2,134 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 14.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần qua.

Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 1,993 - 2,055 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 9.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần qua.

Giá bạc thế giới

Trên thị trường thế giới, đầu ngày 19/10 giá bạc tăng 0,6% lên 57,33 USD/ounce.

Giới đầu tư đã hạ xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm xuống mức chưa tới 20%. Thị trường đánh giá các bình luận của Chủ tịch Fed cho thấy cơ quan này có thể giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào tuần tới. Môi trường lãi suất cao thường gây áp lực lên tài sản không sinh lời.

Trước đó, dữ liệu lạm phát cao của Mỹ công bố tuần trước đã thúc đẩy đồn đoán về việc tăng lãi suất và hỗ trợ đồng USD. Tuy nhiên, các phát biểu của ông Warsh đã cản đà tăng này. Chỉ số đồng USD ghi nhận ít biến động trong phiên sáng nay sau khi giảm 0,3% ở tuần trước.