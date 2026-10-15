Giá bạc hôm nay 15/10: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat tiếp tục lao dốc

Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay 15/10. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Giá bạc trong nước

Thời điểm 8h50 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,947 - 2,048 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,62% so với cuối ngày hôm qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 2,022 - 2,107 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 18.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 4.000 đồng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 1,973 - 2,034 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 55.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 57.000 đồng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc thế giới

Trong phiên giao dịch đêm 14/10 theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay giảm 6,6% xuống 55,53 USD/ounce.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ được công bố ngày 14/10, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,6% trong tháng 9/2026, sau khi tăng 0,4% vào tháng 8/2026.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng này là khoảng 42%, tăng từ mức khoảng 22% trước khi có số liệu lạm phát và xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 tới là 93%.

Phó Chủ tịch Fed phụ trách giám sát, bà Michelle Bowman, cho biết ngân hàng trung ương vẫn còn thời gian để quan sát diễn biến của thị trường tài chính và nền kinh tế sau đợt tăng lãi suất vào tháng 9/2026, trước khi quyết định có thực hiện thêm các biện pháp khác hay không.