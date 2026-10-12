Giá bạc hôm nay 12/10: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat tăng nhẹ

Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay 12/10. Ảnh Đỗ Huyền - Bnews/TTXVN

Giá bạc trong nước

Thời điểm 8h55 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,120 - 2,186 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 0,23 % so với cuối tuần qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 2,162 - 2,248 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 12.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần qua.

Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 2,110 - 2,175 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 8.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần qua.

Giá bạc thế giới

Đầu phiên giao dịch 12/10, giá bạc giao ngay tăng 0,5% lên 61,08 USD/ounce. Giá bạch kim cũng tăng 0,4% lên 1.693,51 USD/ounce.

Lực lượng Houthi ở Yemen đã mở nhiều đợt tấn công nhằm vào Saudi Arabia trong tuần qua, bao gồm cả vụ tập kích vào Sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh ngày 10/10 khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương. Đây là vụ tấn công gây thương vong nặng nề nhất ở Saudi Arabia trong hơn 1 thập kỷ.

Tâm điểm của thị trường tuần này dồn vào báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố vào ngày 14/10 (giờ địa phương), theo sau là Chỉ số giá sản xuất (PPI) và dữ liệu doanh số bán lẻ vào một ngày sau đó.

Sau khi Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9, giới giao dịch hiện đang đánh giá các kịch bản thắt chặt tiền tệ tiếp theo. Công cụ FedWatch của CME Group dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 hiện ở mức thấp (khoảng 18%), nhưng khả năng có một đợt tăng vào tháng 12 lên tới 84%.

Kinh tế toàn cầu cũng đang đối mặt với nhiều lực cản. Niềm tin người tiêu dùng Mỹ đã sụt giảm trong đầu tháng 10 khi chi phí sinh hoạt leo thang do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Trung Đông. Cùng với đó, Cơ quan của Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới có thể chậm lại còn 2,6% trong năm 2026 (so với mức 2,9% của năm ngoái), do cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông đang đặt nền kinh tế toàn cầu vào trạng thái đầy thách thức.