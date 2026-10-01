Giá bạc hôm nay 1/10: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat tăng bao nhiêu?

Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay 1/10. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Giá bạc trong nước

Thời điểm 8h40 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,144 - 2,210 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 0,41 % so với cuối ngày hôm qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 2,169 - 2,254 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 11.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 2,127 - 2,193 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc thế giới

Trong phiên giao dịch 30/9 giá bạc giao ngay sụt giảm 2,1% xuống 60,18 USD/ounce.

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập nhận định: Giá năng lượng đi lên khiến thị trường trái phiếu lao dốc và tiếp tục gây sức ép lên nhóm kim loại. Đây là một phiên giao dịch đáng thất vọng đối với kim loại quý, ngay cả khi xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 10 đã giảm đáng kể nhờ kết quả lạm phát hạ nhiệt.

Theo báo cáo công bố ngày 30/9 của Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ, Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong tháng 8/2026 tăng 0,3% so với tháng trước, sau khi mức tăng của tháng 7/2026 được điều chỉnh giảm xuống 0,1%. Trong khi đó, PCE cốt lõi ghi nhận mức tăng 3,0% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 chỉ còn khoảng 39%, giảm so với mức 45% trước khi có báo cáo PCE. Tuy nhiên, khả năng Fed hành động vào cuộc họp tháng 12 lại lên tới 90%.

Trong tháng 9/2026, Fed đã nâng phạm vi lãi suất mục tiêu lên 3,75% - 4,00% và phát tín hiệu sẽ tiếp tục thắt chặt trong những tháng tới.