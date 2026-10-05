Giá bạc hồi phục, bạc thỏi có loại tăng gần 1 triệu đồng/kg

Tại thị trường trong nước, đầu phiên giao dịch hôm nay, giá bạc tại các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn được điều chỉnh tăng - giảm trái chiều.

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Công ty CP Kim loại quý Ancarat điều chỉnh giá bạc miếng lên mức 2,132-2,198 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 19.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua.

Giá bạc thỏi của Ancarat cũng tăng 506.000 đồng/kg ở cả 2 chiều giao dịch so với kết tuần qua, niêm yết ở mức 56,853-58,613 triệu đồng/kg (mua - bán).

Cùng xu hướng, giá bạc miếng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng tăng khá mạnh.

Giá bạc trong nước biến động trái chiều. Ảnh: Ancarat

Giá bạc miếng của Phú Quý được niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 2,159-2,226 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 33.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 34.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt tuần qua.

Giá bạc thỏi của thương hiệu này mở cửa phiên hôm nay được giao dịch ở mức 57,573-59,359 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 880.000 đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 906.000 đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Trong khi đó, giá bạc tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) đầu phiên hôm nay được điều chỉnh đi xuống.

Mở cửa phiên hôm nay, giá bạc miếng tại Sacombank được niêm yết ở mức 2,139-2,211 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi của Sacombank được giao dịch ở mức 57,04-58,96 triệu đồng/kg (mua - bán). So với kết tuần qua, giá bạc miếng của Sacombank giảm 9.000 đồng/lượng trong khi giá bạc thỏi của thương hiệu này giảm 240.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Trên thị trường quốc tế, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này, giá bạc được điều chỉnh đi lên.

Vào lúc 9h50' ngày 5/10 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 61 USD/ounce, tăng 1,22% so với phiên trước đó.

Mốc 61 USD/ounce đang trở thành vùng giá đáng chú ý với bạc. Việc bạc có thể giữ được vùng hỗ trợ này hay tiếp tục xuyên thủng sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Giá bạc tăng trở lại khi những kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 10 giảm xuống sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự báo.

Tuy nhiên, xu hướng hồi phục trong ngắn hạn của giá bạc chưa rõ ràng, nhất là trong bối cảnh kim loại quý vẫn chịu áp lực từ lợi suất trái phiếu cao, đồng USD mạnh và rủi ro trên thị trường năng lượng.

Giới đầu tư đang theo dõi sát các số liệu CPI và PPI tháng 9 của Mỹ cùng với diễn biến giá năng lượng và những phát biểu mới từ các quan chức Fed trước cuộc họp chính sách vào cuối tháng 10.