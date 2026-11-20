Giá bạc trong nước đầu phiên giao dịch hôm nay được các doanh nghiệp kinh doanh bạc điều chỉnh giảm rất mạnh, có thương hiệu rẻ hơn gần 3 triệu đồng/kg so với kết phiên hôm qua.

Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được điều chỉnh giảm rất mạnh.

Vào lúc 9h49', giá bạc miếng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 107.000 đồng/lượng ở chiều mua và hạ 110.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua, xuống mức 1,278-1,318 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc thỏi của thương hiệu này vào đầu giờ sáng nay giảm xuống 34,079-35,146 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 2,854 triệu đồng/kg ở chiều mua và rẻ hơn 2,933 triệu đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên hôm qua.

Tương tự, giá bạc của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) cũng giảm mạnh.

Giá bạc trong nước giảm mạnh. Ảnh: Ancarat

Vào lúc 8h51', giá bạc miếng của SBJ được điều chỉnh xuống mức 1,518-1,569 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi được niêm yết ở mức 40,48-41,84 triệu đồng/kg (mua - bán). So với kết phiên giao dịch hôm qua, giá bạc miếng của SBJ giảm tới 57.000 đồng mỗi lượng, trong khi giá bạc thỏi của thương hiệu này hạ 1,52 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Cùng xu hướng, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu giờ sáng nay được điều chỉnh giảm mạnh.

Lúc 8h44', giá bạc miếng Ancarat được niêm yết ở mức 1,469-1,519 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 36.000 đồng/lượng ở chiều mua và hạ 65.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua.

Cùng thời điểm, giá bạc thỏi của Ancarat được giao dịch ở mức 39,173-40,507 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 1,68 triệu đồng/kg ở chiều mua và hạ 1,733 triệu đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc trên thị trường quốc tế cũng giảm mạnh, về sát mốc 40 USD/ounce. Lúc 10h03' ngày 20/11 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được niêm yết ở mức 41,25 USD/ounce, giảm 3,47% so với phiên trước.

Giá bạc thế giới tiếp tục đối mặt với áp lực giảm từ lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp nâng lãi suất.

Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed hé lộ khả năng cơ quan này vẫn để ngỏ phương án tăng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát. Những tín hiệu về chính sách tiền tệ cứng rắn ảnh hưởng đến tâm lý giới đầu tư, làm suy giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Bên cạnh đó, triển vọng nhu cầu bạc trong lĩnh vực công nghiệp có những thay đổi đáng chú ý. Dù hoạt động sản xuất các thiết bị điện và hệ thống năng lượng mặt trời tiếp tục mở rộng nhưng lượng bạc tiêu thụ có thể không tăng tương ứng, bởi các nhà sản xuất đang tìm cách giảm lượng bạc sử dụng trong mỗi sản phẩm thông qua cải tiến công nghệ.

Có thể thấy, dù nguy cơ thiếu hụt nguồn cung hiện hữu nhưng giá bạc vẫn có thể gặp khó khăn trong quá trình phục hồi nếu lo ngại Fed tăng lãi suất tiếp tục chi phối tâm lý các nhà đầu tư.