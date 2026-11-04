Giá bạc giảm mạnh, bạc Phú Quý còn 1,574 triệu đồng/lượng

Giá bạc trong nước bước sang sáng 4/11 ở vùng thấp sau phiên giảm mạnh. Trong khi đó, giá bạc thế giới xuống dưới 50 USD/ounce.

Giá bạc trong nước giảm hàng chục nghìn đồng mỗi lượng

Sáng 4/11/2026, giá bạc miếng Phú Quý 999 được niêm yết ở mức 1.527.000 đồng/lượng mua vào và 1.574.000 đồng/lượng bán ra. So với đầu ngày 3/11, giá bán giảm 68.000 đồng/lượng, trong khi giá mua giảm 66.000 đồng/lượng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 5 lượng và 10 lượng có cùng mức giá tính theo lượng. Đối với bạc thỏi 1 kg, doanh nghiệp niêm yết giá mua vào 40,72 triệu đồng/kg và bán ra 41,97 triệu đồng/kg.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, bạc thỏi Ngân Gia Bảo loại 5 lượng và 10 lượng giao dịch ở mức 1.530.000 - 1.577.000 đồng/lượng. Bạc thỏi 1 kg có giá mua vào 40,8 triệu đồng và bán ra 42,054 triệu đồng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết bạc Rồng Thăng Long 999 ở mức 1.526.000 đồng/lượng mua vào và 1.606.000 đồng/lượng bán ra, với chênh lệch hai chiều là 80.000 đồng/lượng.

Đối với Ancarat, sản phẩm bạc miếng 2024 Ancarat 999 loại 1 lượng có giá mua vào 1.549.000 đồng và bán ra 1.595.000 đồng. Mức chênh lệch mua - bán là 46.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, bạc DOJI 99.9 loại 1 lượng được ghi nhận quanh mức 1,78 triệu đồng/lượng mua vào và 1,84 triệu đồng/lượng bán ra. Giá bán sản phẩm này cao hơn đáng kể so với bạc miếng phổ thông của một số thương hiệu khác.

Sự khác biệt giữa các thương hiệu còn phụ thuộc vào quy cách sản phẩm, chính sách thu mua lại, chi phí chế tác và mức giá niêm yết riêng của từng doanh nghiệp.

Bảng giá bạc trong nước ngày 4/11/2026

Đơn vị: đồng/lượng (1 lượng = 37,5 gram). Giá tham chiếu theo niêm yết từng thương hiệu, có thể thay đổi trong phiên. Các sản phẩm khác nhau có chính sách mua lại và chi phí chế tác riêng.

Giá bạc thế giới xuống dưới 50 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay kết thúc phiên 3/11 ở quanh mức 49,79 USD/ounce, giảm khoảng 1,67% so với phiên trước.

Trong phiên, giá bạc có thời điểm giảm xuống 48,62 USD/ounce trước khi thu hẹp mức giảm. Biên độ dao động rộng cho thấy thị trường kim loại quý tiếp tục biến động mạnh.

Trước đó, ngày 2/11, giá bạc đã tăng hơn 3%, lên 50,63 USD/ounce, nhưng đà phục hồi không duy trì được sang phiên tiếp theo.

Tính từ mức 54 USD/ounce ngày 28/10 đến cuối phiên 3/11, giá bạc thế giới đã giảm khoảng 7,8%. Diễn biến này tiếp tục gây sức ép lên giá bạc vật chất trong nước.

Áp lực điều chỉnh của bạc diễn ra cùng chiều với thị trường kim loại quý quốc tế. Bên cạnh các yếu tố liên quan đến lãi suất và đồng USD, hoạt động chốt lời sau những đợt biến động mạnh cũng tác động đến diễn biến giá.

Giá bạc thế giới các phiên gần đây

Đơn vị: USD/ounce. Dữ liệu giá bạc giao ngay XAG/USD theo các phiên giao dịch quốc tế. Biến động so với phiên giao dịch liền trước.

Chênh lệch mua - bán là yếu tố cần lưu ý

Dù giá bạc trong nước đã giảm đáng kể, mức chênh lệch mua - bán vẫn khác nhau giữa các doanh nghiệp.

Với bạc miếng Phú Quý 999, mức chênh lệch hiện là 47.000 đồng/lượng, tương đương khoảng 3% giá bán ra. Tại Ancarat, mức chênh lệch của sản phẩm bạc miếng 2024 loại 1 lượng là 46.000 đồng, còn bạc Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có chênh lệch 80.000 đồng/lượng.

Điều này đồng nghĩa người mua bạc vật chất cần tính đến mức tăng giá đủ bù đắp chênh lệch mua - bán nếu có ý định giao dịch ngắn hạn.

Trong những phiên tới, diễn biến giá bạc thế giới và mức điều chỉnh tại các doanh nghiệp kinh doanh bạc trong nước sẽ tiếp tục là hai yếu tố được thị trường theo dõi.