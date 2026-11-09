Giá bạc đồng loạt tăng, bạc thỏi đắt hơn 1 triệu đồng/kg

Tại thị trường trong nước, giá bạc đầu phiên hôm nay đều được các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn điều chỉnh tăng, tuy nhiên có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu.

Giá bạc tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu phiên hôm nay được điều chỉnh tăng mạnh.

Vào lúc 9h11', giá bạc miếng Ancarat được niêm yết ở mức 1,624-1,674 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 58.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 53.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt tuần qua.

Cùng thời điểm, giá bạc thỏi của Ancarat được giao dịch ở mức 43,307-44,64 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 1,547 triệu đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 1,413 triệu đồng/kg ở chiều bán so với kết tuần qua.

Cùng xu hướng, đầu giờ sáng nay, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng tăng khá mạnh.

Giá bạc trong nước đồng loạt tăng. Ảnh: Ancarat

Giá bạc miếng của Phú Quý đầu phiên hôm nay được niêm yết ở mức 1,604-1,654 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 35.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt thêm 36.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt tuần qua.

Giá bạc thỏi của thương hiệu này mở cửa phiên giao dịch hôm nay được niêm yết ở mức 42,773-44,106 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 934.000 đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 960.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Tương tự, giá bạc tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) đầu phiên hôm nay cũng được điều chỉnh đi lên.

Lúc 8h47', giá bạc miếng Sacombank được niêm yết ở mức 1,629-1,68 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi của Sacombank được giao dịch ở mức 43,44-44,8 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc miếng của Sacombank đầu giờ sáng nay tăng 30.000 đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi của thương hiệu này tăng thêm 800.000 đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch so với mức chốt của phiên giao dịch cuối tuần qua.

Trên thị trường quốc tế, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này, giá bạc được điều chỉnh tăng mạnh.

Vào lúc 9h43' ngày 9/11 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được giao dịch ở mức 53,21 USD/ounce, tăng 2,64% so với phiên trước đó.

Giá bạc thế giới đang được hỗ trợ bởi đà suy giảm của lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD.

Đồng bạc xanh đã lùi xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng. Đồng USD suy yếu giúp bạc trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý, tạo điều kiện thuận lợi cho giá bạc phục hồi.

Giá bạc trong thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và các dữ liệu kinh tế mới được công bố.