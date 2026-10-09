Giá bạc đồng loạt đi lên, bạc thỏi có loại đắt hơn 1 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước đầu phiên giao dịch hôm nay đồng loạt được các thương hiệu điều chỉnh tăng khá mạnh.

Đầu phiên giao dịch hôm nay, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý điều chỉnh tăng tới 42.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 43.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua với giá bạc miếng, lên mức 2,105-2,17 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc thỏi của thương hiệu này đầu phiên hôm nay cũng tăng lên mức 56,133-57,866 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng tới 1,12 triệu đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 1,147 triệu đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên hôm qua.

Tương tự, mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat được điều chỉnh lên mức 2,079-2,143 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua.

Giá bạc trong nước đi lên. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thỏi của Ancarat đầu phiên hôm nay cũng tăng 277.000 đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 267.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên hôm qua, lên mức 55,45-57,147 triệu đồng/kg (mua - bán).

Cùng xu hướng, giá bạc của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) cũng được điều chỉnh tăng khá mạnh.

Đầu giờ sáng nay, giá bạc miếng của SBJ tăng lên mức 2,085-2,151 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi lên ngưỡng 55,6-57,36 triệu đồng/kg (mua - bán). So với kết phiên giao dịch hôm qua, giá bạc miếng của SBJ tăng 15.000 đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi của thương hiệu này đắt hơn 400.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng có xu hướng đi lên. Lúc 10h08' ngày 9/10 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay ở mức 59,97 USD/ounce, tăng 1,54% so với phiên trước.

Giá bạc đang có dấu hiệu phục hồi sau những phiên chịu sức ép từ việc đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao.

Đà tăng của giá bạc diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế tiếp tục biến động, đặc biệt khi nhà đầu tư đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Một yếu tố hỗ trợ thị trường kim loại quý nữa là lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ hạ nhiệt sau phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 30 năm. Khi lợi suất trái phiếu hạ thì chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không mang lại lãi suất cũng giảm theo. Điều này có thể giúp kim loại quý thu hút dòng tiền.