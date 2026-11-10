Giá bạc chiều 10/11 quay đầu giảm, bạc Phú Quý lùi về 1,643 triệu đồng/lượng

Giá bạc trong nước chiều 10/11 quay đầu giảm sau nhịp tăng đầu ngày. Ảnh minh họa.

Giá bạc trong nước điều chỉnh giảm

Thị trường bạc trong nước chiều 10/11 ghi nhận diễn biến đảo chiều tại một số doanh nghiệp, sau khi giá tăng trong phiên sáng.

Theo bảng niêm yết lúc 15h19, Công ty Phú Quý giao dịch bạc miếng 999 loại 1 lượng ở mức 1.594.000 đồng/lượng mua vào và 1.643.000 đồng/lượng bán ra. Bạc thỏi loại 5 lượng và 10 lượng được niêm yết cùng mức giá tính theo lượng.

So với mức cập nhật lúc 12h46, giá bạc miếng Phú Quý giảm 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 11.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đối với bạc thỏi 1 kg, Phú Quý niêm yết giá mua vào 42,507 triệu đồng/kg và bán ra 43,813 triệu đồng/kg.

Tại Ancarat, bạc Ngân Long Quảng Tiến 999 loại 1 lượng được ghi nhận ở mức 1.595.000 đồng mua vào và 1.645.000 đồng bán ra. Bạc thỏi 1 kg có giá tương ứng 42,533 triệu đồng và 43,867 triệu đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết bạc thỏi Ngân Gia Bảo 999 loại 5 lượng và 10 lượng ở mức 1.587.000 - 1.636.000 đồng/lượng theo bảng giá lúc 14h39.

Trong khi đó, bạc thỏi Kim Ngân Phúc 999 loại 1-10 lượng được ghi nhận ở mức 1.481.000 - 1.586.000 đồng/lượng. Bạc miếng cùng thương hiệu có giá 1.501.000 - 1.606.000 đồng/lượng.

Nhìn chung, giá bạc tại các doanh nghiệp có sự phân hóa tùy thương hiệu, quy cách sản phẩm và chính sách giao dịch. Trong đó, bạc miếng Phú Quý và Ancarat tiếp tục có mức giá bán ra khá sát nhau.

Giá bạc thế giới xuống dưới 53 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm về 52,84 USD/ounce theo dữ liệu tham chiếu của Phú Quý lúc 15h19 ngày 10/11.

So với mức 53,32 USD/ounce ghi nhận lúc 12h46, giá bạc thế giới giảm khoảng 0,48 USD/ounce, tương đương 0,9%.

Quy đổi theo tỷ giá tham chiếu, giá bạc thế giới tương đương khoảng 43,76 triệu đồng/kg, chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan.

Diễn biến trong phiên cho thấy thị trường bạc tiếp tục biến động đáng kể. Giá kim loại quý này chịu ảnh hưởng từ diễn biến đồng USD, kỳ vọng lãi suất và nhu cầu đầu tư trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh vai trò tài sản tích trữ, bạc còn được sử dụng rộng rãi trong ngành điện tử, năng lượng mặt trời và sản xuất công nghiệp. Vì vậy, triển vọng nhu cầu nguyên liệu cũng là yếu tố tác động đến xu hướng giá.

Bạc thỏi Phú Quý 999 được giao dịch với giá bán ra hơn 43,8 triệu đồng/kg trong chiều 10/11. Ảnh: Phú Quý.

Chênh lệch mua - bán vẫn ở mức cao

Dù giá bạc đã giảm trong phiên chiều, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại nhiều doanh nghiệp vẫn đáng chú ý.

Tại Phú Quý, mức chênh lệch khoảng 49.000 đồng/lượng. Ancarat ghi nhận khoảng cách 50.000 đồng/lượng, trong khi bạc thỏi Kim Ngân Phúc chênh lệch tới 105.000 đồng/lượng.

Khoảng cách này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả giao dịch, đặc biệt với người mua bạc nhằm tích trữ ngắn hạn. Bên cạnh giá niêm yết, người mua cũng cần lưu ý chính sách thu mua lại, điều kiện về tem nhãn, bao bì và nguồn gốc sản phẩm.

Việc giá bạc tăng trong phiên sáng nhưng nhanh chóng điều chỉnh vào buổi chiều cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn chưa ổn định. Trong những phiên tới, diễn biến giá bạc thế giới và tỷ giá tiếp tục là những yếu tố đáng theo dõi đối với thị trường trong nước.