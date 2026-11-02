Giá bạc biến động trái chiều, bạc thỏi có loại giảm hơn 1 triệu đồng/kg

Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay ghi nhận sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu. Giá bạc tại các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn được điều chỉnh tăng - giảm trái chiều.

Giá bạc tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) đầu phiên hôm nay được điều chỉnh giảm mạnh.

Lúc 8h44', giá bạc miếng Sacombank được niêm yết ở mức 1,614-1,668 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi của Sacombank được giao dịch ở mức 43,04-44,48 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc trong nước biến động trái chiều. Ảnh: Ancarat

So với mức chốt của phiên giao dịch cuối tuần qua, giá bạc miếng của Sacombank đầu giờ sáng nay giảm 51.000 đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi của thương hiệu này hạ 1,36 triệu đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch.

Cùng xu hướng, đầu giờ sáng nay, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng giảm khá mạnh.

Giá bạc miếng của Phú Quý đầu phiên hôm nay được niêm yết ở mức 1,587-1,636

triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 19.000 đồng/lượng ở chiều mua và hạ 20.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt tuần qua.

Giá bạc thỏi của thương hiệu này mở cửa phiên giao dịch hôm nay được niêm yết ở mức 42,319-43,626 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 507.000 đồng/kg ở chiều mua và rẻ hơn 533.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Trong khi đó, giá bạc tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu phiên hôm nay được điều chỉnh đi lên.

Vào lúc 7h55', giá bạc miếng Ancarat được niêm yết ở mức 1,613-1,666 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 7.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 10.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt tuần qua.

Cùng thời điểm, giá bạc thỏi của Ancarat được giao dịch ở mức 43,013-44,427 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 186.000 đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 267.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết tuần qua.

Trên thị trường quốc tế, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này, giá bạc được điều chỉnh tăng.

Vào lúc 9h24' ngày 2/11 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được giao dịch ở mức 49,78 USD/ounce, tăng 1,61% so với phiên trước đó.

Giá bạc thế giới trong phiên giao dịch cuối tuần qua (30/10) giảm mạnh, xuống còn 49,15 USD/ounce, mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Trong tuần trước, thị trường kim loại quý chịu áp lực từ nhiều yếu tố, trong đó đáng chú ý là đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán, những thay đổi trong kỳ vọng lãi suất của Mỹ và lo ngại lạm phát quay trở lại khi giá năng lượng tăng.

Diễn biến giá bạc trong thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc vào sự đan xen giữa tâm lý đầu tư trên thị trường tài chính, định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ và triển vọng nhu cầu công nghiệp.