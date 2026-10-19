Giá axit sunfuric tăng vọt 259%, Kim loại màu Thái Nguyên Vimico (TMG) báo lãi kỷ lục vượt mục tiêu cả năm

Lợi nhuận bứt phá nhờ đà tăng phi mã của giá kim loại và hóa chất

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên Vimico (mã chứng khoán: TMG) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 443 tỷ đồng, tăng gần 70% so với kết quả thực hiện của cùng kỳ năm trước. Đi cùng với sự tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 67 tỷ đồng, cao gấp hơn 4 lần so với mức nền của quý 3 năm ngoái. Đây là các chỉ tiêu tài chính hàng quý cao nhất mà doanh nghiệp này đạt được trong suốt 10 năm qua.

Động lực chính thúc đẩy kết quả kinh doanh đột biến xuất phát từ việc giá bán các sản phẩm chủ lực tăng vọt theo diễn biến của thị trường kim loại toàn cầu. Cụ thể trong quý 3, giá bán kẽm thỏi của công ty cao hơn cùng kỳ 34,2%, tinh quặng chì tăng 51,47%. Đáng chú ý nhất là mặt hàng axit sunfuric ghi nhận mức tăng giá lên tới 259%. Diễn biến này hoàn toàn đồng pha với tình trạng thắt chặt nguồn cung trên thị trường thế giới. Dữ liệu từ Fastmarkets cho thấy nguồn tinh quặng kẽm và chì đang khan hiếm, kết hợp với tồn kho thấp đã hỗ trợ mạnh mẽ cho giá kẽm. Đối với axit sunfuric, S&P Global đánh giá nguồn cung lưu huỳnh bị gián đoạn cùng các hạn chế xuất khẩu từ Trung Quốc đã tạo áp lực lớn lên nguồn cung toàn cầu.

Nhờ giá bán neo ở mức cao, lợi nhuận gộp trong quý 3 của công ty đạt gần 106 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2025. Biên lợi nhuận gộp theo đó được cải thiện mạnh mẽ, vọt lên mức 23,9% so với con số 12,7% của một năm trước đó. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt gần 1.160 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 34%. Lợi nhuận sau thuế lũy kế thu về gần 149 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần. Với khoản lợi nhuận trước thuế đạt hơn 186 tỷ đồng sau 3 quý, công ty đã chính thức vượt 24% mục tiêu lợi nhuận 150 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông giao phó cho cả năm 2026.

Sự khởi sắc trong hoạt động kinh doanh cũng phản ánh rõ nét lên bức tranh tài chính của doanh nghiệp. Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của công ty đạt 769 tỷ đồng. Khối lượng tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn dồi dào, lên mức hơn 213 tỷ đồng, tăng mạnh so với mốc 79 tỷ đồng hồi đầu năm. Chiều ngược lại, dư nợ vay tài chính được cắt giảm gần một nửa, chỉ còn khoảng 43 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng từ 62 tỷ đồng lên 138 tỷ đồng, trong đó riêng giá trị thành phẩm chiếm hơn 74 tỷ đồng.

Bổ sung nguồn quặng gia công và kế hoạch chi trả cổ tức tỷ lệ cao

Mặc dù ghi nhận lợi nhuận kỷ lục, hoạt động sản xuất cốt lõi của công ty vẫn đang phải đối diện với bài toán thiếu hụt nguyên liệu. Ban Điều hành doanh nghiệp cho biết hàm lượng quặng khai thác thực tế tại các mỏ hiện nay đã giảm đáng kể so với tài liệu lập dự án ban đầu. Các điều kiện khai thác ngày càng trở nên phức tạp, đi kèm với đó là các thủ tục pháp lý để phát triển tài nguyên đòi hỏi nhiều thời gian giải quyết. Trong năm 2025, nhà sản xuất này cung cấp ra thị trường hơn 12.000 tấn kẽm thỏi và khoảng 18.000 tấn axit sunfuric. Công ty cũng đang đẩy mạnh hướng tận thu bằng việc thu hồi bạc từ bùn thủy luyện phát sinh trong quá trình sản xuất kẽm.

Để giải quyết bài toán thiếu hụt nguyên liệu phục vụ cho các nhà máy luyện kim, Giám đốc Trần Văn Long cho biết công ty sẽ tìm kiếm đối tác cung cấp tinh quặng kẽm và tiến hành ký kết hợp đồng gia công. Theo kế hoạch sản xuất 11.900 tấn kẽm thỏi trong năm nay, công ty dự kiến tự sản xuất 8.500 tấn và thực hiện gia công 3.400 tấn. Cùng với việc tìm kiếm nguồn quặng từ bên ngoài, công ty thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam này sẽ tiếp tục công tác thăm dò nâng cấp trữ lượng tại các mỏ quặng Chợ Điền, khu Tây Núi Pháo và Cúc Đường. Công ty cũng tiến hành hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án mỏ chì kẽm Làng Hích, đầu tư lò thiêu lớp sôi và hệ thống tận dụng nhiệt dư tại nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên.

Trên cơ sở lợi nhuận dồi dào, công ty thông báo duy trì chính sách phân phối lợi nhuận hấp dẫn. Năm 2026, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt dự kiến ở mức 50,5%, gần tương đương với năm trước. Trong đợt tạm ứng đầu tiên với tỷ lệ 30%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 3.000 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền được chốt vào 21/10 và thời gian thanh toán dự kiến thực hiện vào ngày 30/10. Về cơ cấu sở hữu, Tổng Công ty Khoáng sản TKV Vimico hiện nắm quyền chi phối với 51% vốn. Có 5 cổ đông lớn đang nắm giữ tổng cộng hơn 96% vốn của công ty, trong khi 180 cổ đông còn lại chỉ sở hữu 3,74%, khiến doanh nghiệp chưa đáp ứng đủ điều kiện về tỷ lệ sở hữu phân tán của một công ty đại chúng.

Kết quả kinh doanh vượt trội đã trực tiếp tác động tích cực lên diễn biến giao dịch của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/10, mã TMG tăng kịch trần gần 15% lên mức giá 74.700 đồng cho mỗi đơn vị, đẩy giá trị vốn hóa của doanh nghiệp lên khoảng 1.350 tỷ đồng. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với nhà đầu tư là tính thanh khoản rất hạn chế, toàn phiên chỉ có 1.400 cổ phiếu được khớp lệnh thành công sau chuỗi 14 phiên liên tiếp mã chứng khoán này rơi vào trạng thái "đóng băng" giao dịch.