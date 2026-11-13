Giá 540 triệu đồng cao hơn bản cũ, VF 5 mới có 'đắt xắt ra miếng'?

VinFast thông báo chính thức nhận cọc VF 5 Mới tại thị trường Việt Nam. Phiên bản VF 5 Premium cho mục đích sử dụng cá nhân có giá 540 triệu đồng, đắt hơn 44 triệu đồng so với bản tiền nhiệm VF 5 Plus.

Ở bản mới, VinFast VF 5 có sự lột xác về mặt ngoại hình khi cản trước và cụm đèn pha được chỉnh sửa thiết kế. Tại khu vực đuôi xe, thay đổi đáng chú ý nhất trên mẫu SUV thuần điện cỡ A là vị trí cụm đèn hậu tích hợp đèn phanh, nay đưa lên cao và kết nối trực tiếp vào dải trang trí hình cánh chim.

Bên cạnh những chỉnh sửa về ngoại hình, VinFast VF 5 Premium còn có những khác biệt nào về trang bị, thông số kỹ thuật so với bản cũ?

Phúc Hậu