Sau đúng một năm ra mắt bản máy xăng, Subaru tiếp tục giới thiệu phiên bản hybrid của Forester thế hệ thứ 6 tại Việt Nam. Mẫu xe nhập khẩu Nhật Bản có giá 1,6 tỷ đồng, cao hơn 200 triệu đồng so với bản máy xăng 2.5i-S EyeSight.

Mạnh hơn bản xăng nhưng vẫn có những đánh đổi

Đúng như tên gọi, thay đổi lớn nhất trên Subaru Forester Hybrid nằm ở hệ truyền động, gồm động cơ Boxer 2.5 lít với 2 mô-tơ điện.

Ngoại hình Forester Hybrid không có sự khác biệt so với bản máy xăng. Ảnh: Subaru.

Động cơ xăng đạt 162 mã lực, mô-men xoắn 209 Nm, còn mô-tơ dẫn động có công suất 118 mã lực, mô-men xoắn 270 Nm. Tổng công suất hệ thống đạt 194 mã lực, nhỉnh hơn mức 185 mã lực của Forester 2.5 máy xăng.

Mô-tơ điện cũng giúp xe tăng tốc tốt hơn. Theo thông số Subaru công bố, Forester Hybrid tăng tốc 0-100 km/h trong 9,4 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với bản xăng dù trọng lượng lớn hơn 126 kg.

Khác biệt rõ hơn nằm ở mức tiêu hao nhiên liệu. Theo thông số trên website Subaru Việt Nam, bản 2.5i-S EyeSight tiêu thụ 9,8 lít/100 km trong đô thị và 7,1 lít/100 km hỗn hợp. Bản hybrid giảm tương ứng xuống 5,41 và 6,18 lít/100 km.

Tuy nhiên, trên đường ngoài đô thị, bản hybrid tiêu thụ 6,64 lít/100 km, cao hơn mức 5,6 lít/100 km của bản xăng.

Việc bổ sung pin cũng khiến dung tích khoang hành lý giảm từ 504 xuống 484 lít. Đây là những điểm người mua cần cân nhắc bên cạnh khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm xăng.

Về trang bị, Forester Hybrid sử dụng mâm 19 inch thay cho loại 18 inch trên bản 2.5i-S EyeSight ra mắt năm 2025. Hệ thống âm thanh được nâng cấp từ 6 loa tiêu chuẩn lên Harman Kardon với 10 loa và một loa siêu trầm.

Những trang bị như màn hình 11,6 inch, kết nối điện thoại không dây, cốp điện, 8 túi khí, EyeSight 4.0 và camera 360 độ tiếp tục được duy trì.

Forester Hybrid vẫn giữ hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng, khoảng sáng gầm 220 mm và hệ thống X-MODE hai chế độ. Đây là những đặc trưng hỗ trợ khả năng vận hành trong nhiều điều kiện đường sá.

Giá 1,6 tỷ đồng đặt ra nhiều so sánh

Mức giá gần 1,6 tỷ đồng là một trong những thách thức của Forester Hybrid tại Việt Nam. Cùng trong nhóm SUV hạng C, Honda CR-V e:HEV giá 1,17-1,25 tỷ đồng, Kia Sportage HEV giá 999 triệu - 1,1 tỷ đồng và Hyundai Tucson Hybrid giá khoảng 1,1 tỷ đồng đều dễ tiếp cận hơn Forester Hybrid.

So với CR-V e:HEV bản cao nhất, Forester Hybrid đắt hơn 349 triệu đồng. Khoảng chênh với Sportage HEV là 500 triệu đồng, còn Tucson Hybrid là 510 triệu đồng.

Xét về sức mạnh, CR-V e:HEV có công suất kết hợp 204 mã lực, trong khi Sportage HEV đạt 232 mã lực và có tùy chọn AWD. Điều này cho thấy Forester không chiếm ưu thế rõ ràng nếu chỉ so sánh thông số động cơ.

Ở phân khúc SUV hạng D lớn hơn, Hyundai Santa Fe Hybrid giá 1,37 tỷ đồng và Kia Sorento HEV Signature giá 1,4 tỷ đồng, đều thấp hơn Forester Hybrid lần lượt 230 và 200 triệu đồng.

Cả 2 mẫu SUV Hàn Quốc đều có không gian 3 hàng ghế và công suất hệ thống trên 230 mã lực.

Đáng chú ý, giá Forester Hybrid còn nằm trong khoảng giá 1,5-1,7 tỷ đồng của Hyundai Palisade Hybrid. Mẫu SUV cỡ lớn này có công suất 334 mã lực và không gian rộng rãi hơn đáng kể.

Forester và vai trò chủ lực trong doanh số Subaru

Trong những năm qua, doanh số Subaru tại Việt Nam biến động khá mạnh. Theo các báo cáo của Tan Chong International Limited (TCIL), tập đoàn sở hữu Motor Image Vietnam, đơn vị phân phối Subaru tại Việt Nam, lượng xe bán ra tăng 121% năm 2022 nhưng giảm 30% vào năm 2024.

Tập đoàn cũng từng đánh giá Forester nhập khẩu Thái Lan là một trong những lựa chọn được khách hàng Việt Nam ưa chuộng.

Doanh số Subaru Forester tại Việt Nam khởi sắc sau khi chuyển từ nhập khẩu Nhật Bản sang Thái Lan, giúp giá bán dễ tiếp cận hơn. Ảnh: Duy Trần.

Đến năm 2025, doanh số Subaru tại Việt Nam tiếp tục giảm 28% so với năm 2024, trong khi tổng lượng ô tô tiêu thụ toàn thị trường tăng 20%, theo báo cáo thường niên 2025 của TCIL.

Dù vậy, TCIL ghi nhận nhu cầu tích cực đối với Forester 2.5 thế hệ mới ra mắt cuối năm 2025. Theo tập đoàn, tổng nhu cầu vượt nguồn cung sẵn có 469% tại Việt Nam, nhưng không công bố số xe cụ thể hoặc phương pháp tính tỷ lệ này.

Sang nửa đầu năm 2026, doanh số Subaru tại Việt Nam tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Trong báo cáo kết quả kinh doanh bán niên, TCIL cho biết sức mua tích cực đối với Forester là một trong những yếu tố hỗ trợ tăng trưởng doanh số của hãng.

Dù không công bố doanh số riêng của Forester, những nhận định từ TCIL cho thấy mẫu SUV này góp phần quan trọng vào sự phục hồi của Subaru tại Việt Nam. Tập đoàn cũng kỳ vọng đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong nửa cuối năm 2026, với sự xuất hiện của Forester 2.5 Hybrid.

Khoang nội thất Forester Hybrid đề cao tính thực dụng, nhưng thiết kế chưa thực sự bắt mắt so với nhiều mẫu xe hiện nay. Ảnh: Subaru.

Có thể thấy, sức mua tích cực của Forester máy xăng là cơ sở để Subaru kỳ vọng vào phiên bản hybrid. Tuy nhiên, với giá bán 1,6 tỷ đồng, Forester Hybrid khó trở thành lựa chọn dành cho số đông.

Mẫu xe chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng yêu thích Subaru, đề cao hệ dẫn động AWD, khả năng vận hành và an toàn, thay vì những người ưu tiên giá bán, trang bị hoặc không gian rộng rãi.