Trao 100.000 USD ủng hộ người dân Nepal

Hoạt động nhân đạo này được thực hiện trong chuyến đi tham dự Hội nghị Thường niên Truyền thừa Drukpa lần thứ 11, diễn ra ngày 13-11-2026 tại tu viện Amitabha, thủ đô Kathmandu, Nepal.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc hội nghị, Thượng tọa Thích Thanh Phong đã thay mặt GHPGVN trao bảng tượng trưng ủng hộ 100.000 USD cho Thủ hiến tỉnh Bagmati, Nepal.

Sau đó, đoàn tiếp trục trao bảng tượng trưng trị giá 100.000 USD đến Bộ trưởng Bộ Tài chánh đại diện Chính phủ Nepal nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai và giúp đỡ những gia đình Nepal đang phải gánh chịu những tổn thất nặng nề do trận lũ quét gây ra.

Bên cạnh khoản hỗ trợ 200.000 USD, phái đoàn GHPGVN còn tổ chức cúng dường và trao tặng 35 phần quà đến chư Tăng thuộc các tự viện bị ảnh hưởng bởi thiên tai; đồng thời trao 300 phần quà đến các hộ gia đình chịu thiệt hại do lũ quét. Tổng trị giá của hoạt động này là hơn 670 triệu đồng.

Trao quà từ thiện đến người dân Nepal đang phải gánh chịu những tổn thất nặng nề do trận lũ quét gây ra

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động này của GHPGVN, trong phát biểu tại Hội nghị Thường niên Truyền thừa Drukpa lần thứ 11, Thượng tọa Thích Thanh Phong nhấn mạnh "những hoạt động cứu trợ của GHPGVN tại Nepal lần này đã góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương không biên giới, thể hiện tinh thần nhập thế tích cực của Phật giáo Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo quốc tế".

Dẫu cách xa về địa lý, nhưng bằng tình thương và sự đồng cảm, những tấm lòng của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam đã cùng hướng về người dân Nepal đang gặp hoạn nạn. Từ những nghĩa cử cao đẹp ấy, tinh thần từ bi của đạo Phật tiếp tục được thắp sáng, "góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa cộng đồng Phật giáo hai quốc gia, đồng thời khẳng định vai trò và trách nhiệm của GHPGVN trong việc chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, nhân ái và phát triển bền vững".