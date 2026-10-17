GHPGVN ký kết với Cục Cảnh sát giao thông về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự khẳng định việc giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn gắn với giáo lý Phật giáo. Đó chính là thông điệp "từ bi, chia sẻ yêu thương, ứng xử văn hóa và tuân thủ nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không vi phạm ngũ giới của Phật tử”.

“Mỗi hành vi bất cẩn khi tham gia giao thông đều có thể gây ra những mất mát nghiêm trọng cho cá nhân, gia đình và xã hội. Vì vậy, nâng cao ý thức tự giác, xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông cũng là cách thiết thực để giảm thiểu đau thương, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của cộng đồng.”, Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh.

Đại tá Phạm Quang Huy phát biểu

Thay mặt Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng đánh giá cao kết quả thực hiện kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2023-2026. Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông được triển khai với nhiều hình thức, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Tăng Ni, Phật tử; đồng thời phát huy vai trò của Phật giáo trong vận động cộng đồng tham gia giao thông an toàn, văn minh.

Báo cáo tại buổi lễ cho biết, trong giai đoạn 2023-2026, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức 6.549 buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho hơn 1,17 triệu Tăng Ni, Phật tử tại 4.136 cơ sở thờ tự.

Quang cảnh buổi lễ ký kết

Cùng với đó, 209.658 người ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Các địa phương xây dựng 716 mô hình bảo đảm an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định của người dân.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã thay mặt Hội đồng Trị sự GHPGVN và Đại tá Phạm Quang Huy thay mặt Cục Cảnh sát Giao thông tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn mới 2026-2030, tiếp tục tăng cường sự phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phát huy vai trò của Tăng Ni, Phật tử và duy trì, nhân rộng các mô hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại cơ sở Phật giáo.

Trong giai đoạn 2026-2030, GHPGVN tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và cơ sở tự viện lồng ghép nội dung tuyên truyền an toàn giao thông vào các khóa tu, buổi thuyết giảng và hoạt động hướng dẫn Phật tử

Theo văn bản được ký kết, trong giai đoạn 2026-2030, GHPGVN tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và cơ sở tự viện lồng ghép nội dung tuyên truyền an toàn giao thông vào các khóa tu, buổi thuyết giảng và hoạt động hướng dẫn Phật tử.

Hai bên thống nhất nhân rộng các mô hình như: “Cơ sở Phật giáo an toàn giao thông”, “Chùa văn hóa giao thông”, “Tăng Ni, Phật tử tham gia giao thông văn minh, an toàn”; tăng cường phối hợp bảo đảm an toàn tại các lễ hội, sự kiện Phật giáo và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện.