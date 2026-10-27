Ghính phủ yêu cầu tính phương án giảm giá điện từ 1/11

Sau khi nghe báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Tài chính và ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu EVN rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để xây dựng phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/3/2027.

Việc giảm giá điện phải tuân thủ quy định pháp luật về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và các quy định liên quan, nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp.

Phó thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, xem xét phương án giá bán lẻ điện bình quân do EVN đề xuất, bảo đảm tiến độ giảm giá điện từ ngày 1/11; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Chính phủ yêu cầu EVN tính phương án giảm giá điện từ tháng 11/2026. Ảnh: VGP.

Đối với phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại xuống 0%, áp dụng từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/3/2027, Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án.

Bộ Tài chính có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 1/11/2026.