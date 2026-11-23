Theo cáo trạng, do thấy việc bán số lô, số đề có thu nhập cao, khoảng đầu tháng 2/2026, Nguyễn Văn Quân (SN 1971, ngụ ấp Mỹ Trung 1, xã Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) bắt đầu tổ chức ghi bán số lô, số đề cho nhiều người tại nhà riêng. Quân tự làm thầu đề và trực tiếp trả thưởng cho người mua.

Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 11/3/2026, khi Quân đang ngồi tổng hợp các phơi đề tại phòng khách nhà riêng thì bị lực lượng Công an xã Tam Bình kiểm tra, bắt quả tang.

HĐXX tại phiên tòa

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 26 tờ phơi ghi số đề bằng mực tím, xanh và đỏ, trên các mảnh giấy được cắt nhỏ, có ghi những con số và số tiền người mua, được đánh số từ 1 đến 26, có chữ ký xác nhận của Quân.

Ngoài ra, còn có 2 cây bút bi, 1 máy tính cầm tay hiệu Casio fx 570VN PLUS, 10 mẫu giấy lịch cắt nhỏ và 7,9 triệu đồng trong tủ kéo tại vị trí Quân ghi bán số đề. Cơ quan chức năng còn thu giữ 14 triệu đồng trên người Quân.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định trong ngày 11/3/2026, Quân đã ghi bán số lô, số đề cho nhiều người với tổng số tiền 9.168.000 đồng.

Trong đó, Lê Quốc Tuấn (SN 1967, ngụ ấp Mỹ Thạnh Trung, xã Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) tham gia mua số đề với số tiền 270.000 đồng.

Đáng chú ý, trước đó, ngày 18/3/2025, Tuấn từng bị Công an xã Mỹ Thạnh Trung xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi đánh bạc trái phép.

Hai bị cáo nghe HĐXX tuyên án

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, xác nhận nội dung cáo trạng của VKSND khu vực 2 – Vĩnh Long truy tố là đúng người, đúng tội, không oan sai.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến đời sống văn hóa tại khu dân cư. Tình trạng đánh bạc trái phép, trong đó có hình thức mua bán số đề, là tệ nạn xã hội bị pháp luật nghiêm cấm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Do đó, cần áp dụng hình phạt tương xứng để giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, khi lượng hình, HĐXX đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho từng bị cáo. Cụ thể, cả Nguyễn Văn Quân và Lê Quốc Tuấn đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Ngoài ra, bị cáo Quân còn tự nguyện nộp 14 triệu đồng tiền cá nhân và được HĐXX xem xét áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ. HĐXX cũng ghi nhận các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Quang cảnh phiên tòa

Từ những căn cứ trên, HĐXX đánh giá các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không cần thiết phải cách ly khỏi đời sống xã hội. Việc áp dụng hình phạt án treo đối với Quân và cải tạo không giam giữ đối với Tuấn vẫn bảo đảm tính răn đe, giáo dục, đồng thời thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quân 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 3 năm; phạt bổ sung 15 triệu đồng. Bị cáo Lê Quốc Tuấn bị tuyên phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ, miễn khấu trừ thu nhập và phạt bổ sung 10 triệu đồng.