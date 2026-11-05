Ghi ở ngôi trường hạnh phúc

Thi đua từ những việc bình dị

Buổi sáng ở các điểm trường của Trường mầm non Trường Phú bắt đầu bằng tiếng trẻ ríu rít trên sân trường. Trong lớp, cô giáo ân cần đón trẻ; ngoài sân, những góc chơi được sắp xếp để các bé vận động, khám phá. Những việc làm bình dị ấy góp phần tạo nên một ngày học vui vẻ, an toàn.

Cô giáo Hoàng Thị Lài, Hiệu trưởng Trường mầm non Trường Phú cho biết, trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba trường mầm non Trường Thủy, Mai Thủy và Phú Thủy, chính thức hoạt động từ ngày 15/8/2026. Sau sáp nhập, trường có 39 nhóm, lớp với 967 trẻ và 119 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Quy mô mới đặt ra yêu cầu cao hơn trong quản lý và bảo đảm chất lượng giáo dục tại các điểm trường.

Với giáo dục mầm non, chất lượng không chỉ thể hiện qua kết quả chuyên môn mà còn ở từng giờ ăn, giấc ngủ, hoạt động vui chơi và cách trẻ được yêu thương, tôn trọng. Vì vậy, nhà trường gắn phong trào thi đua yêu nước với trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Một giờ học ngoài trời ở Trường mầm non Trường Phú - Ảnh: P.P

Theo báo cáo thành tích giai đoạn 2021-2026 của các cơ sở giáo dục tiền thân, nhà trường có nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, Trường mầm non Trường Thủy nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; năm học 2023-2024 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Giai đoạn 2020-2025, đơn vị được tỉnh lựa chọn là gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030. Năm học 2025-2026, nhà trường tiếp tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, nhiều cá nhân được khen thưởng ở các cấp.

Phát huy truyền thống ấy, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp, tạo cơ hội để trẻ chủ động khám phá. Các góc trải nghiệm ngoài trời, vườn rau của bé, vườn cổ tích, khu vận động và đồ chơi tự làm giúp trẻ quan sát, thực hành, giao tiếp, phát triển trí tưởng tượng. Giáo dục STEAM từng bước được tích hợp; công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ giáo viên xây dựng bài giảng, hình ảnh, video và học liệu sinh động.

Cô Nguyễn Thị Giang, giáo viên nhà trường, chia sẻ: “AI giúp giáo viên có thêm công cụ xây dựng hình ảnh, video và học liệu sinh động, hỗ trợ trẻ tiếp thu bài học trực quan hơn. Tuy nhiên, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được giáo viên lựa chọn, kiểm soát và vận dụng phù hợp, để trẻ được tương tác, trải nghiệm chứ không chỉ xem hay nghe thụ động”.

Năm học 2025-2026, 100% giáo viên có khả năng sử dụng PowerPoint, Quizizz và các công cụ AI để thiết kế bài giảng điện tử, video phục vụ giáo dục. Cả 3/3 giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đều đạt danh hiệu. Đây là kết quả từ nỗ lực tự học, bồi dưỡng chuyên môn và đổi mới phương pháp của đội ngũ.

Chăm chút từng niềm vui của trẻ

Với trẻ mầm non, cảm giác an toàn và được yêu thương là điều kiện để các cháu tự tin khám phá thế giới. Tinh thần “Cô giáo như mẹ hiền” được thể hiện qua sự gần gũi, kiên nhẫn và tôn trọng cảm xúc của trẻ.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan, giáo viên nhà trường, chia sẻ: “Xây dựng trường học hạnh phúc bắt đầu từ trách nhiệm của mỗi giáo viên trong từng việc nhỏ. Tôi luôn cố gắng lắng nghe, tôn trọng cảm xúc của trẻ, kiên nhẫn hướng dẫn và tạo cơ hội để các con tự tin tham gia hoạt động. Khi trẻ vui vẻ đến lớp, mạnh dạn khám phá và tiến bộ mỗi ngày, đó cũng là niềm vui và động lực của người giáo viên”.

Nhà trường chú trọng giáo dục kỹ năng sống, phòng tránh tai nạn thương tích. Mô hình sa bàn giao thông và chuyên đề “Tôi yêu Việt Nam” giúp trẻ làm quen với quy tắc giao thông, nhận diện tình huống nguy hiểm.

Công tác dinh dưỡng được quan tâm với 100% trẻ ăn bán trú, được theo dõi sức khỏe, cân đo và đánh giá biểu đồ tăng trưởng định kỳ. Các khâu tiếp nhận, chế biến, chia khẩu phần và lưu mẫu thực phẩm được thực hiện nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Hoàng Văn Toàn, nhân viên dinh dưỡng, cho biết: “Chúng tôi chú trọng lựa chọn thực phẩm bảo đảm chất lượng, thực hiện đúng quy trình chế biến, chia khẩu phần phù hợp với trẻ và giữ gìn vệ sinh khu vực bếp. Mỗi bữa ăn không chỉ cần đủ dinh dưỡng mà còn phải an toàn, để phụ huynh yên tâm gửi gắm con em tại trường”.

Mô hình “Vườn rau của bé” vừa bổ sung rau sạch cho bếp ăn, vừa giúp trẻ trải nghiệm gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch. Theo báo cáo của nhà trường, rau từ vườn cung cấp khoảng 45-47% lượng rau sạch sử dụng tại trường, góp phần hình thành ý thức chăm sóc cây xanh, giữ gìn môi trường và trân trọng thực phẩm cho trẻ.

“Những kết quả đạt được là động lực để tập thể nhà trường tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Trong giai đoạn tới, chúng tôi tập trung xây dựng môi trường giáo dục an toàn, xanh, thân thiện; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường các hoạt động trải nghiệm và ứng dụng công nghệ phù hợp. Nhà trường cũng chú trọng bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ, đẩy mạnh phối hợp với phụ huynh và tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia sau sáp nhập. Mục tiêu xuyên suốt là để mỗi trẻ đều được yêu thương, tôn trọng và có cơ hội phát triển tốt nhất trong một ngôi trường hạnh phúc”, cô giáo Hoàng Thị Lài, Hiệu trưởng Trường mầm non Trường Phú nhấn mạnh.

Vun đắp mái trường hạnh phúc

Sự đồng hành của gia đình và cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Giáo viên và phụ huynh thường xuyên trao đổi về sức khỏe, tâm lý, nền nếp sinh hoạt của trẻ, giúp việc chăm sóc, giáo dục được duy trì thống nhất giữa gia đình và nhà trường.

Ông Dương Công Đông, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh, cho biết: “Phụ huynh tin tưởng vào tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Ban đại diện sẽ tiếp tục phối hợp, trao đổi thường xuyên với nhà trường, cùng chăm lo điều kiện học tập, sinh hoạt để các cháu phát triển tốt hơn”.

Sau sáp nhập, nhà trường vẫn gặp khó khăn về cơ sở vật chất và điều kiện tổ chức hoạt động tại nhiều điểm trường. Bổ sung trang thiết bị, hoàn thiện các hạng mục cần thiết và huy động nguồn lực là những nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới.

Ông Phan Hữu Tình, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Phú, đánh giá: “Những kết quả đạt được cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và nỗ lực đổi mới của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường mầm non Trường Phú. Địa phương ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; đồng thời sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để nhà trường ổn định và phát triển sau sáp nhập”.

Từ những phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn, Trường mầm non Trường Phú đang từng bước xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nơi mỗi trẻ được yêu thương và có cơ hội phát triển. Sự chung sức của đội ngũ nhà giáo, phụ huynh và địa phương sẽ là nền tảng để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia năm 2027.