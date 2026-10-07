Ghi ở ngôi nhà chung đem cơ hội đổi đời

Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo

Sau hơn 1 tháng rời nhà, xa vòng tay yêu thương của bà nội để vào sinh hoạt tập trung tại khu nội trú Trường Văn hóa CAND VI, em Phạm Thanh Thảo, học sinh lớp 8A đã dần quen với cuộc sống và môi trường học tập mới. Bố là người dân tộc Thổ, mẹ người Pa Kô, em Thảo có tuổi thơ bất hạnh khi mới 3 tuổi thì bố bị tai nạn qua đời, mẹ rời quê đi làm ăn xa rồi mất liên lạc với gia đình. Suốt 10 năm ròng, Thảo lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà nội; nguồn thu nhập chính để nuôi cháu ăn học chỉ trông chờ vào việc nhận chăm trẻ ở nhà.

Các hoạt động trải nghiệm được tổ chức đã giúp các em gắn kết với nhau hơn

“Cuộc sống bà cháu khó khăn, bấp bênh kéo dài, nên khi nghe Trường Văn hóa CAND VI tuyển sinh, tôi đã mạnh dạn đăng ký hồ sơ cho cháu và may mắn trúng tuyển. Ở môi trường mới, dưới sự dẫn dắt, yêu thương và nâng đỡ của những người thầy mang trên mình sắc xanh lá mạ, tin tưởng rằng cháu sẽ có tương lai”, bà Phạm Thị Lam, bà nội của em Thảo chia sẻ.

Không chỉ may mắn được tuyển sinh vào Trường Văn hóa CAND VI, em Phạm Thanh Thảo còn được Hội Phụ nữ phường Tây Hiếu nhận “Mẹ đỡ đầu” để hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trong suốt thời gian 5 năm. Em Thảo cho biết, sau hơn 1 tháng học tập, rèn luyện và sinh hoạt ở môi trường mới, em đã quen với cuộc sống tự lập, mặc dù thời gian đầu không nguôi nỗi nhớ bà, nhưng bản thân luôn tự dặn lòng phải phấn đấu thật tốt, cũng là cách để bớt đi một phần vất vả, lo toan cho bà nội.

Khu nội trú của các em học sinh Trường Văn hóa CAND VI

Từ xã Mường Xén xa xôi, hơn 1 tháng trước, cháu Ốc Tiến Đức Vũ lần đầu tiên rời khỏi vòng tay của mẹ, vượt hàng trăm cây số để đến nhập học tại Trường Văn hóa CAND VI. Tại đây, Đức Vũ được xếp vào học lớp 6C, và em bắt nhịp rất nhanh với kiến thức cũng như kỹ năng sống ở môi trường mới. Nhắc lại cơ duyên được tiếp tục ngồi trên ghế nhà trường hôm nay, em Ốc Tiến Đức Vũ vẫn chưa hết rưng rưng.

Nhà nghèo, một mình mẹ nuôi 3 anh em ăn học nên gắng gượng mãi mới cho em học xong cấp 1. Chị Cụt Thị Hồng, mẹ của em Vũ cho biết thêm, đã có lúc chị nghĩ phải cho con nghỉ học vì quá vất vả, nhưng đúng vào thời điểm khó khăn nhất, Trường Văn hóa CAND VI thành lập đã mở rộng cánh cửa cho những học sinh nghèo, yếu thế như Đức Vũ được viết tiếp hành trình xây chắc tương lai.

Trường Văn hóa CAND VI được thành lập tại Nghệ An

Ốc Tiến Đức Vũ chính là con trai của Đại úy Ốc Văn Thắng, nguyên cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn (cũ). Là người con của đồng bào dân tộc Khơ Mú, anh Thắng vượt qua nghịch cảnh, khó khăn để được đứng trong hàng ngũ CAND; nhưng bệnh tật hiểm nghèo hành hạ, cuộc sống chồng chất khó khăn, anh mất khi cháu Đức Vũ mới sinh được 6 tháng. Với đồng lương giáo viên ít ỏi, chị Cụt Thị Hồng đã gắng gượng, nuôi hai người con học tại Đại học Vinh, nay cháu Ốc Tiến Đức Vũ may mắn được học tập, rèn luyện trong môi trường CAND, tiếp tục viết tiếp giấc mơ của người cha còn dang dở, là hạnh phúc ngoài sự mong đợi của chị.

Xây chắc mái ấm của niềm tin, hy vọng

Đại úy Lê Diệu Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Văn hóa CAND VI cho biết, 270 học sinh khóa đầu tiên đang học tập, rèn luyện tại nhà trường, các em là những mảnh đời, số phận rất đáng thương; cuộc sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm. Thấu hiểu và đồng cảm được điều đó, với tâm niệm sẽ xây dựng, vun đắp một đại gia đình luôn ngập tràn yêu thương, ngay từ đầu nhà trường đã luôn tạo điều kiện để các em vừa tham gia học tập, rèn luyện, vừa được nuôi dưỡng trong môi trường nhân văn, ấm áp tình người.

Trong đó, nhà trường đã tranh thủ dịp ngày nghỉ cuối tuần, tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế bổ ích như chăm sóc vườn rau, vườn cây ăn quả từ mô hình “Vườn rau Kế hoạch nhỏ” của các lớp; tổ chức cắt tóc miễn phí cho học sinh nam; tổng dọn vệ sinh môi trường khu vực trong và xung quanh khuôn viên của đơn vị. Cùng với đó, phối hợp với tuổi trẻ nơi đơn vị đóng chân thực hiện các hoạt động an sinh như tổ chức lao động, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm và chỉnh trang cảnh quan; hoàn thiện “Con đường Bích họa” trên địa bàn phường Thái Hòa.

Nhà trường tổ chức thăm hỏi, động viên học sinh nội trú bị ốm

Để tạo sân chơi lành mạnh, cũng là cách nhằm giúp các em vơi đi nỗi nhớ gia đình trong những ngày đầu ở môi trường học tập, sinh hoạt mới, Trường Văn hóa CAND VI đã thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm tập thể dịp cuối tuần. Trong đó, sôi nổi và thu hút được sự tham gia của đông đảo các em là chương trình “Trạm kết nối yêu thương”. Qua những trò chơi, câu đố kỹ năng sống, tiết mục văn nghệ và lời tâm sự gửi vào “Hộp thư Trạm Yêu Thương”; cùng với đó là những phần quà nho nhỏ được trao tặng qua mỗi chương trình đã tạo nên sân chơi lành mạnh, bổ ích, trở thành điểm hẹn đáng mong đợi cho các em mỗi dịp cuối tuần.

Thượng tá, Tiến sĩ Bùi La Sơn - Hiệu trưởng Trường Văn hóa CAND VI chia sẻ thêm, năm học 2026 - 2027 là năm đầu tiên có ý nghĩa đặt nền móng cho quá trình xây dựng và phát triển khi Trường Văn hóa CAND VI đi vào hoạt động. Căn cứ theo chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ, năm học này nhà trường đã tuyển sinh 270 cháu học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình khó khăn, yếu thế đến từ 58 xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó, lớp 5 và lớp 6 mỗi khối có 90 học sinh, các khối còn lại từ lớp 7 đến lớp 9, mỗi khối 30 học sinh.

Đến nay, công tác dạy học, nội trú của thầy và trò tại nhà trường đã ổn định, đi vào nề nếp. Khu nhà nội trú được cải tạo, chuyển đổi công năng từ nhà làm việc trước đó nên cũng khang trang, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi; các em cũng rất thoải mái trong sinh hoạt, học tập. Quá trình rèn luyện dưới mái trường đặc thù này, Trường Văn hóa CAND VI luôn xác định, các em học sinh không chỉ được học kiến thức phổ thông mà còn được chăm sóc, rèn luyện về đạo đức, kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng tự bảo vệ bản thân.

Học sinh trường Văn hóa CAND VI tự tin, trưởng thành chỉ sau hơn 1 tháng

Để có phương pháp giáo dục hiệu quả, nhà trường cũng đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng đầu vào đầu năm học đối với tất cả học sinh; tổ chức học tập, tham quan mô hình để rút kinh nghiệm giảng dạy tại Trường Văn hóa CAND I và các cơ sở giáo dục đặc thù khác, nhằm xây dựng, vận hành hệ thống giáo dục tốt nhất cho các em.

Theo Thượng tá Bùi La Sơn, vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, nhà trường đang từng bước xây dựng lộ trình, chương trình giáo dục phù hợp, bền vững để đặt những viên gạch hồng xây chắc cho cả quá trình thực hiện mô hình giáo dục 3 cấp sau này.

Song song với việc “Dạy chữ - Dạy người - Dạy kỹ năng - Dạy trách nhiệm”, nhà trường cũng thực hiện sứ mệnh bảo đảm an ninh, an toàn gắn với thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế là con thương binh, liệt sĩ CAND, gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội tại Nghệ An và cả khu vực Bắc Trung bộ.