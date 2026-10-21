Ghi nhận từ cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài

Người nước ngoài đến làm thủ tục cấp TKĐDĐT tại Bộ phận một cửa Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tạo thuận lợi từ khâu tiếp nhận

Tại Bộ phận một cửa Công an tỉnh Thanh Hóa, người nước ngoài đến đăng ký TKĐDĐT được cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn, kiểm tra giấy tờ, đối chiếu thông tin, thu nhận dữ liệu và kịp thời giải đáp những thắc mắc. Qua đó, giúp người đăng ký nắm rõ quy trình để phối hợp thực hiện, tạo sự yên tâm khi tiếp cận các dịch vụ công trên môi trường số.

Anh Chen Shuaijiang - người Trung Quốc, hiện đang làm việc tại Công ty TNHH Công nghiệp SAB (Việt Nam), chia sẻ: “Tôi thấy thủ tục cấp TKĐDĐT khá đơn giản và thuận tiện. Khi đến đây, tôi được cán bộ công an hướng dẫn rất rõ ràng, dễ hiểu. Vì vậy, tôi hoàn thành thủ tục khá nhanh và cảm thấy rất thoải mái”. Theo anh, trong quá trình làm việc tại Việt Nam, việc có TKĐDĐT sẽ giúp anh thuận tiện hơn khi xác thực thông tin và thực hiện các thủ tục hành chính.

Xác định rõ việc cấp TKĐDĐT cho người nước ngoài có thể gặp một số khó khăn do khác biệt về ngôn ngữ, cách thức thực hiện thủ tục, xác minh thông tin... do vậy trong quá trình triển khai cao điểm, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn rõ ràng, giúp người nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, hạn chế sai sót và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, cho biết: Trong 45 ngày cao điểm, lực lượng công an tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và quy trình cấp TKĐDĐT đến người nước ngoài đang lao động, học tập, sinh sống trên địa bàn; đồng thời phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục có sử dụng, quản lý người nước ngoài để phổ biến thông tin, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo quy định. Cùng với đó, lực lượng công an tăng cường cán bộ, phương tiện và các điều kiện cần thiết tại điểm tiếp nhận; bảo đảm việc tiếp nhận chặt chẽ, thu thập đầy đủ thông tin và an toàn dữ liệu.

Chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý

Tính đến ngày 15/10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu nhận hồ sơ, cấp TKĐDĐT cho 2.525 trường hợp người nước ngoài. Trong quá trình thực hiện, lực lượng công an tập trung rà soát, bổ sung, chuẩn hóa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác và thống nhất. Công tác kiểm tra, đối chiếu được thực hiện chặt chẽ, gắn với yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân, giữ an toàn thông tin.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, việc cấp TKĐDĐT cho người nước ngoài có ý nghĩa rất quan trọng để nâng cao chất lượng dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người nước ngoài; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đối với người nước ngoài, TKĐDĐT tạo điều kiện thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục, giao dịch có sử dụng định danh điện tử theo quy định, qua đó giảm thời gian và nâng cao tính minh bạch trong quá trình giải quyết công việc. Từ góc độ quản lý, dữ liệu được thu nhận đầy đủ, chính xác sẽ giúp cơ quan chức năng có thêm căn cứ để xác minh thông tin, phục vụ công tác quản lý cư trú, xuất nhập cảnh và xử lý công việc kịp thời.

Với ý nghĩa đó, việc cấp TKĐDĐT cho người nước ngoài đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an với các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan, từ công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến thu nhận, kiểm tra thông tin. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ của đợt cao điểm, bảo đảm người nước ngoài đủ điều kiện được hướng dẫn, giải quyết thủ tục kịp thời; góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh.