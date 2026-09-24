Ghi nhận thêm nhiều thiệt hại do thiên tai tại Đồng Nai

Nước chảy xiết tại đường dân sinh thuộc phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai, ngày 24/9/2026. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Chiều 24/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cho biết, từ ngày 23 đến 24/9, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố xảy ra mưa lớn, gây ngập úng, thiệt hại về tài sản, nhà ở, sản xuất nông nghiệp.

Thống kê đến 16 giờ chiều 24/9 của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cho thấy, tại phường Phước Tân, khoảng 2 giờ ngày 24/9 nước sông Buông dâng cao gây ngập đường, tràn vào nhà nhiều người dân ở khu phố Hương Phước (phường Phước Tân) và một số khu vực lân cận (có khu vực nước dâng cao khoảng 0,8 m), ảnh hưởng khoảng 150 hộ.

Tại xã Tân An, rà soát bước đầu ghi nhận 7 khu vực bị ngập úng với gần 100 hộ bị ngập; 1 điểm sạt lở bờ đất. Ngoài ra, một số khu vực ven sông Đồng Nai thuộc xã Tân An có dấu hiệu, nguy cơ sạt lở bờ sông, địa phương đang tiếp tục theo dõi.

Mưa lớn gây ngập úng, ảnh hưởng khoảng 110 ha lúa đang gieo sạ tại cánh đồng thuộc phường Tân Triều. Tại xã Tân An có khoảng 70 ha đất sản xuất nông nghiệp bị ngập cục bộ; hơn 40 ao nuôi cá với diện tích trên 20 ha bị ảnh hưởng.

Hiện các địa phương tại Đồng Nai đang theo dõi mực nước, tổ chức cảnh báo, chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, nước chảy mạnh và rà soát các tuyến đường có nguy cơ mất an toàn.

Ngành chức năng tiếp tục kiểm tra, thống kê và đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời đề ra phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và phục hồi sản xuất.

Trước diễn biến mưa lớn và ngập úng, các xã, phường trên địa bàn Đồng Nai đã chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”. Tại xã Tân An, ngành chức năng huy lực lượng, phương tiện hỗ trợ trên 40 hộ di chuyển tài sản lên vị trí cao, an toàn; chuẩn bị địa điểm để bố trí cho người dân trú ẩn tạm thời khi xảy ra tình huống xấu. Phường Phước Tân bố trí lực lượng thường trực tại các điểm ngập, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, từ ngày 22 đến 23/9, trên địa bàn thành phố xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, kèm theo gió mạnh.

Thiên tai gây ra nhiều thiệt hại, làm phát sinh tình trạng ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực. Đặc biệt, khoảng 19 giờ ngày 22/9, một xe ô tô Hyundai i10 màu trắng bị nước cuốn trôi xuống hồ ở phường Bình Long. Đến khoảng 9 giờ sáng 24/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của người phụ nữ điều khiển chiếc xe này.

Ngoài ra, đợt mưa lớn từ 22 đến 23/9 gây ra nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản, sản xuất nông nghiệp tại các xã Bình Minh, Tấn Hưng, Tà Lài, phường An Lộc.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, từ tối 22/9 đến 16 giờ ngày 24/9, nhiều trạm trên địa bàn Đồng Nai ghi nhận tổng lượng mưa lớn như: Tân Phú 52,8mm; Xuân Lộc 54,7mm; Trị An 73,4mm; Hàng Gòn 79,3mm; Thanh Sơn 116,2mm.

Dự báo từ chiều tối 24 đến 25/9, nhiều khu vực trên địa bàn Đồng Nai tiếp tục xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa trên 140 mm, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Nhiều khu vực trũng thấp, khu dân cư, tuyến đường ở Đồng Nai có nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập úng cục bộ; thiên tai có thể gây sạt lở, sụt lún tại các khu vực có địa hình xung yếu và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Các địa phương tại Đồng Nai tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, mực nước, nhất là tại các khu vực trũng thấp, ven sông, suối, khu dân cư và công trình xung yếu; chủ động triển khai phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân./.