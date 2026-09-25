Ghi nhận những tác phẩm chính luận có tính phát hiện cao

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp.

Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cuộc thi, đại diện Hội đồng Giám khảo vòng chung khảo cuộc thi.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, từ ngày 16-18/9, Hội đồng Giám khảo vòng chung khảo họp và tiến hành chấm thi tập trung tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tổng số bài dự thi đưa vào chấm chung khảo là 312 tác phẩm, gồm: 96 tác phẩm tạp chí; 73 tác phẩm báo; 47 tác phẩm phát thanh; 52 tác phẩm truyền hình và 43 tác phẩm video clip. Các tác phẩm ở tất cả thể loại thể hiện rõ hơn tính chính luận từ cách chọn vấn đề, đặt tên chủ đề, giải quyết vấn đề một cách khoa học, chặt chẽ, lôi cuốn. Nét mới trong cuộc thi năm nay là tính phát hiện cao.

Đồng chí Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá cao các bài viết của tác giả, nhóm tác giả nước ngoài tại cuộc thi năm nay. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Nhiều tác phẩm do tác giả không chuyên thực hiện có ý tưởng tốt, bám sát thực tiễn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, nhất là nhận diện những âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch.

Đáng chú ý, nhiều tác phẩm có chủ đề nhận diện và giải quyết những khó khăn, bất cập từ cơ sở sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhận xét nhiều bài viết thể loại tạp chí có tính chính luận cao, bám sát thực tiễn tại cơ sở. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, xét các hạng mục giải thưởng cho cá nhân và tập thể xuất sắc. Trong đó, các tác phẩm tạp chí được các thành viên giám khảo đánh giá là khá đồng đều về chất lượng; một số chủ đề mới được đánh giá cao như xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với các nước trong bối cảnh mới.

Đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhận định nhiều tác phẩm báo chí được xây dựng công phu, đấu tranh trực diện với các luận điệu sai trái, thù địch. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Các tác phẩm báo chí được đánh giá cao về vấn đề lý luận, thực tiễn mới đặt ra, nhất là xây dựng thế trận lòng dân bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên thực tế và không gian mạng, tác động của kỷ nguyên số, bảo vệ sự thật lịch sử, nhận diện các âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của thế lực thù địch.

Tại thể loại phát thanh, nhiều tác phẩm có chủ đề phong phú, hay và hấp dẫn như tăng cường niềm tin số, chống “xâm lăng văn hóa”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cơ sở. Đối với thể loại truyền hình, các bài dự thi có kết quả phân hóa khá rõ, nổi lên là những tác phẩm đấu tranh trực diện gắn với trách nhiệm cán bộ, đảng viên như nhận diện cách mạng màu trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, tại thể loại video clip, phần lớn tác phẩm chưa có dấu ấn riêng.

Kết quả dự thi cấp Trung ương phản ánh rõ nét sức lan tỏa và chất lượng đồng đều của các đơn vị, địa phương nổi bật là: Quân ủy Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Ninh Bình… Bên cạnh đó, cuộc thi ghi nhận nhiều tác phẩm của tác giả nước ngoài từ Lào và Trung Quốc có chất lượng cao.

Đồng chí Lê Hải Bình ghi nhận những đánh giá công tâm, trách nhiệm của thành viên Hội đồng Giám khảo vòng chung khảo. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Hải Bình ghi nhận những đánh giá công tâm, trách nhiệm của thành viên Hội đồng Giám khảo vòng chung khảo, đây là căn cứ quan trọng để xét, chọn những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất của cuộc thi. Trong đó, các tập thể xuất sắc được xét chọn là những đơn vị, địa phương kết hợp hài hòa giữa tiêu chí giải thưởng và sức lan tỏa, có sáng tạo trong hình thức tổ chức, huy động đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia.