Ghi nhận nhiều kết quả qua kiểm tra, giám sát công tác thi hành án hình sự

Sáng 10/11, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 03 đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Cục Cảnh sát Quản lý Tạm giữ, Tạm giam và Thi hành án hình sự tại cộng đồng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Cùng dự có các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát nêu rõ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt, học tập và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và các chương trình hành động của cấp ủy cấp trên được Đảng bộ Cục Cảnh sát Quản lý Tạm giữ, Tạm giam và Thi hành án hình sự tại cộng đồng triển khai kịp thời, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ, đơn vị, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Đảng ủy Cục Cảnh sát Quản lý Tạm giữ, Tạm giam và Thi hành án hình sự tại cộng đồng luôn đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị theo phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau"; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và quán triệt sâu sắc phương châm "nói ít - làm nhiều - làm đến cùng". Trong tổ chức triển khai nhiệm vụ, đơn vị phân công rõ ràng theo nguyên tắc "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền"; lấy sản phẩm đầu ra và các chỉ số đo lường hiệu quả (KPI) làm thước đo đánh giá cán bộ, đảng viên. Đơn vị ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm tải cho Công an cơ sở thông qua việc chuẩn hóa, rút gọn hệ thống biểu mẫu báo cáo, có thể khai thác, sử dụng chung dữ liệu cho nhiều nhiệm vụ.

Trung tướng Trần Văn Thiện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát.

Thực hiện chủ trương xây dựng mô hình Công an 2 cấp, Đảng ủy Cục Cảnh sát Quản lý Tạm giữ, Tạm giam và Thi hành án hình sự tại cộng đồng xác định nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi là hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác quản lý tạm giam, tạm giữ, thi hành án hình sự tại cộng đồng. Điểm sáng nổi bật là đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, gồm 5 nghị định, 3 thông tư liên tịch, 14 thông tư, 1 quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đơn vị đã hoàn thành Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nhóm đối tượng đặc thù, được Ban Bí thư thông qua tại Kết luận số 42-KL/TW ngày 4/6/2026. Báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, kiến nghị khắc phục trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát số 03, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận, đánh giá cao Đảng ủy Cục Cảnh sát Quản lý Tạm giữ, Tạm giam và Thi hành án hình sự tại cộng đồng đã nghiêm túc thực hiện quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII trong Đảng bộ Cục. Đơn vị đã nghiêm túc chuẩn bị các báo cáo, cử cán bộ phối hợp với Đoàn giám sát, bảo đảm hiệu quả công tác.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, hiện nay, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị rất quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát. Cùng với việc ban hành các nghị quyết, Trung ương, Bộ Chính trị cũng ban hành các kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của các đảng bộ, qua đó góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Quán triệt tinh thần chung, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành kế hoạch, quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát để kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương đối với các Đảng bộ Công an đơn vị, địa phương.

“Kiểm tra, giám sát là công việc được thực hiện thường xuyên, không chỉ nhằm phát hiện những cách làm, mô hình sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng mà còn chỉ ra những tồn tại, hạn chế để đề nghị khắc phục; đồng thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện”, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nêu rõ.

Đối với Đảng ủy Cục Cảnh sát Quản lý Tạm giữ, Tạm giam và Thi hành án hình sự tại cộng đồng, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu sau hội nghị tiếp tục cập nhật nội dung, số liệu để Đoàn kiểm tra, giám sát hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát. Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn đã chỉ ra theo tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền", nhất là xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng yêu cầu Đảng uỷ Cục Cảnh sát Quản lý Tạm giữ, Tạm giam và Thi hành án hình sự tại cộng đồng khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được giao, tập trung đôn đốc, phân công trách nhiệm cụ thể để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu trong năm. Đặc biệt, cần tập trung đối với các đề án, dự án, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và triển khai hoạt động của các trường, bảo đảm các trường hoạt động hiệu quả, có đội ngũ cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả các mặt công tác chuyên môn; tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời hơn với các đơn vị thuộc Bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách lề lối làm việc, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát tiếp tục rà soát toàn bộ dự thảo báo cáo, đánh giá rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị biện pháp khắc phục phù hợp với yêu cầu công tác. Trên cơ sở báo cáo hoàn thiện, Đoàn xây dựng dự thảo thông báo kết quả giám sát, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương xem xét, ký ban hành. Đồng thời, cần quản lý hồ sơ, theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, xây dựng kế hoạch kiểm tra việc khắc phục những tồn tại, hạn chế tại đơn vị, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nắm chắc kết quả thực hiện.

Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Tạm giữ, Tạm giam và Thi hành án hình sự tại cộng đồng khẳng định, sau hội nghị, Đảng uỷ Cục sẽ quán triệt đầy đủ chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng và kết luận của Đoàn kiểm tra giám sát đã chỉ ra; đưa các nội dung cần khắc phục vào chương trình công tác và chương trình giám sát để thường xuyên theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện với chất lượng cao nhất.