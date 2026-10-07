Ghi nhận mật độ vi nhựa cao trong trầm tích tại Cuba

Đây là kết quả nghiên cứu chi tiết đầu tiên về vi nhựa trong trầm tích tại hai khu vực này, do một nhóm nghiên cứu quốc tế phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu môi trường Cienfuegos (CEAC) thực hiện và được công bố trên tạp chí Marine Pollution Bulletin.

Theo thông tin CEAC cung cấp cho hãng tin Prensa Latina ngày 6/10, nghiên cứu đã phân tích các hạt vật liệu tổng hợp có kích thước từ 45 micromet đến 5 milimet bằng phương pháp tách theo tỷ trọng và quang phổ hồng ngoại. Các nhà khoa học phát hiện mật độ vi nhựa dao động từ 24 đến 9.989 hạt/kg trầm tích khô.

Theo nghiên cứu, sự chênh lệch này liên quan đến khoảng cách tới các nguồn xả thải tại địa phương, đặc điểm dòng chảy và điều kiện lắng đọng trầm tích. Thành phần vật liệu cũng thay đổi theo khu vực, phản ánh ảnh hưởng của các hoạt động tiêu dùng, công nghiệp và cảng biển.

Nhìn chung, polyethylene (PE) là loại nhựa phổ biến nhất, chiếm khoảng 20% số vật liệu có nguồn gốc từ hoạt động của con người mà nhóm nghiên cứu phát hiện, tiếp đến là polypropylene (PP), polystyrene (PS) và polyvinyl chloride (PVC). Các loại nhựa nhẹ như PE và PP, gắn với hoạt động tiêu dùng đô thị, chiếm ưu thế ở thượng lưu và trung lưu sông Almendares. Trong khi đó, tại cửa sông và vùng biển thuộc vịnh La Habana, nhóm nghiên cứu ghi nhận nhựa PVC cùng các chất tồn dư có nguồn gốc dầu mỏ, liên quan đến hoạt động công nghiệp và cảng biển.

Những kết quả này cho thấy các dòng sông đô thị vừa là nơi tích tụ, vừa là đường vận chuyển rác thải nhựa chưa được quản lý hiệu quả ra biển, ảnh hưởng đến các hệ sinh thái ven bờ.