Ghi nhận đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chúc mừng doanh nghiệp, doanh nhân. (Ảnh: HÀ HỒNG HÀ)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương ghi nhận đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân trong duy trì sản xuất, tạo việc làm, chăm lo người lao động và bảo đảm an sinh xã hội. Trong bối cảnh kinh tế thế giới, thị trường có nhiều biến động, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, dù thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng, Phú Thọ vẫn đối mặt với yêu cầu lớn trong những tháng cuối năm. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026, quý IV cần đạt mức tăng 13,5%; tỉnh đồng thời phấn đấu tăng trưởng 11% năm 2027. Nhiệm vụ này đòi hỏi sự phối hợp, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp. Phú Thọ sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: HÀ HỒNG HÀ)

Đồng chí Phạm Đại Dương đề nghị các doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, nâng cao năng lực cạnh tranh, hình thành doanh nghiệp đầu đàn và thương hiệu mạnh. Doanh nghiệp cần tiên phong đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), doanh nghiệp lớn; bảo đảm quyền lợi người lao động, bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Cũng tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông cho biết, giai đoạn 2026-2030, Phú Thọ đặt mục tiêu trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô vào năm 2030, hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2045. Mục tiêu tăng trưởng cao đòi hỏi huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chuyển vốn đầu tư thành năng lực sản xuất, phát huy hiệu quả hạ tầng, giảm chi phí và nâng cao năng suất. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tập trung điều hành theo 5 trọng tâm: kỷ cương, kiến tạo, khơi thông, kết nối và đột phá, triển khai đồng bộ trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị doanh nhân, nhà đầu tư chủ động hiến kế khai thác dư địa tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn trong sản xuất, kinh doanh; tham gia giải quyết các bài toán khoa học, công nghệ của tỉnh. Cùng với phát triển dữ liệu, giải pháp phân tích, dự báo phục vụ giám sát, điều hành tăng trưởng, doanh nghiệp cần bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật kinh doanh và dữ liệu cá nhân.

Đối với Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh và các hội, hiệp hội cần nghiên cứu nâng cao chất lượng hoạt động, làm cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp. Các tổ chức của doanh nghiệp cần nắm bắt khó khăn từ thực tiễn, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc chung, hỗ trợ hội viên về pháp lý, quản trị, công nghệ, nhân lực và thị trường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trao bằng khen cho các tập thể. (Ảnh: HÀ HỒNG HÀ)

Nhân dịp này, 2 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Có 7 tập thể được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tặng cờ thi đua và 44 tập thể được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc phong trào thi đua yêu nước năm 2025.