Ghi nhận cống hiến của các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của đảng viên cho sự nghiệp cách mạng.

* Đảng uỷ phường An Xuyên tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho 36 đảng viên. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thạnh Trị, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hồ Văn Chung, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường.

Đồng chí Phạm Thạnh Trị, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh (hàng đầu, bìa trái), cùng lãnh đạo phường An Xuyên dự lễ trao Huy hiệu Đảng.

Trong đợt này, Đảng bộ phường có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm; 7 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm; 9 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm; 7 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm và 8 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Hồ Văn Chung, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường (bên phải) và đồng chí Huỳnh Văn Minh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường, trao Huy hiệu 55 năm, 50 năm tuổi Đảng và hoa chúc mừng các đảng viên.

Các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Hồ Văn Chung chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đại diện các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng phát biểu, đồng chí Nguyễn Quốc Thắng, đảng viên Chi bộ Khóm 7, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận phần thường cao quý của Đảng.

* Đảng uỷ Phường Lý Văn Lâm tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho 26 đảng viên. Dự lễ có đồng chí Phạm Bạch Đằng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Dương Minh Em, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường.

Đồng chí Phạm Bạch Đằng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ (hàng đầu), cùng lãnh đạo Phường Lý Văn Lâm dự lễ trao Huy hiệu Đảng.

Đợt 07/11 này, Đảng bộ phường có 26 đảng viên được trao Huy hiệu từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng. Riêng đồng chí Lê Thị Phương (Lê Hồng Phương), đảng viên Chi bộ Khóm 4, được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Dương Minh Em chúc mừng các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng; mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Dương Minh Em, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường, trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Minh Tân, đảng viên Chi bộ Khóm 8.

Đồng chí Võ Bích Thuỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Phường Lý Văn Lâm, trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

* Đảng uỷ xã Khánh Lâm tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên có từ 30-55 năm tuổi Đảng.

Trong đó, đồng chí Trịnh Văn Kích, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Ấp 11, nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; đồng chí Phan Hữu Thích, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Ấp 11, nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Có 3 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Trần Hồng Ửng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đến đảng viên Trịnh Văn Kích.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Hồng Ửng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của các đảng viên; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, tinh thần nêu gương, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và dìu dắt thế hệ đảng viên trẻ.

Đồng chí Mai Tuấn Anh, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng uỷ xã, trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đại diện các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Ký khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, phát huy trách nhiệm, đóng góp xây dựng Đảng bộ và vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách tại địa phương./.