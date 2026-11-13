Ghi nhận các đề xuất khắc phục bất cập về hạ tầng giao thông

Đoàn giám sát làm việc với UBND phường Vạn Xuân.

Kết quả khảo sát cho thấy, UBND xã Điềm Thụy đã kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện Đề án, đặt mục tiêu phấn đấu giảm tai nạn giao thông hằng năm từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí.

Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh thông qua 16 buổi tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho trên 3.200 lượt người dân và học sinh.

Qua tuần tra, kiểm soát, Công an xã đã phát hiện, xử lý 341 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, thu nộp ngân sách nhà nước trên 145 triệu đồng.

Đối với phường Vạn Xuân, việc triển khai Đề án được thực hiện với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ”. Công tác tuyên truyền được đa dạng hóa qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội; phối hợp tổ chức chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 500 người tham gia; duy trì 12 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và mô hình tự quản về ATGT tại khu vực Quảng trường Vạn Xuân, tuyến đường Vành đai 5.

Lãnh đạo UBND xã Điềm Thụy báo cáo giải trình và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp khắc phục bất cập về hạ tầng giao thông với Đoàn giám sát.

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương giải trình, làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời kiến nghị tỉnh và các sở, ngành chức năng tiếp tục quan tâm hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng giao thông, khắc phục các bất cập và bố trí nguồn kinh phí phù hợp.

Đoàn giám sát ghi nhận những nỗ lực của chính quyền các địa phương trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, nhất là việc chủ động rà soát các điểm đen, đề xuất lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu và camera AI giám sát.

Đoàn đề nghị xã Điềm Thụy và phường Vạn Xuân tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn kinh phí được cấp và phát huy hiệu quả các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.

Đoàn công tác khảo sát khu vực bến đò tại xóm Thượng Đình, xã Điềm Thụy.

Trước đó, Đoàn đi khảo sát thực tế công tác bảo đảm hành lang an toàn giao thông, khu vực bến đò dân sinh và các điểm bất cập, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông tại hai địa phương.