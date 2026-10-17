Ghi nhận ca não mô cầu thứ 4 tại Trường THCS Hai Bà Trưng

Ghi nhận ca não mô cầu thứ 4, đồng nhiễm cúm B

Chiều 17/10, Sở Y tế TPHCM thông tin về tình hình chùm ca bệnh não mô cầu nhóm B tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước).

Theo đó, tính đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã ghi nhận trường hợp thứ 4 mắc bệnh não mô cầu. Bệnh nhân thứ 4 là học sinh nam, 12 tuổi, có tiếp xúc gần với một trong 3 ca mắc não mô cầu trước đó vào ngày 13/10.

Ngày 15/10, bệnh nhi khởi phát với các triệu chứng sốt cao 40 độ C, đau đầu, đau họng, đau mỏi cơ, sau đó xuất hiện các chấm xuất huyết dưới da rải rác.

Phát hiện thêm 1 trường hợp nhiễm não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước). Ảnh: SYT.

Được nhà trường hướng dẫn, bệnh nhi nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM lúc 18 giờ cùng ngày. Các bác sĩ chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng huyết, viêm màng não do não mô cầu, đồng thời chẩn đoán phân biệt với sốt xuất huyết Dengue và cúm. Bệnh nhi được bố trí điều trị tại khoa cách ly.

Tới chiều 16/10, kết quả xét nghiệm PCR máu xác định bệnh nhi dương tính với não mô cầu nhóm B, đồng thời nhiễm virus cúm B. Hiện bệnh nhi tỉnh, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và đang tiếp tục được điều trị kháng sinh, theo dõi tại bệnh viện.

Ngày 14/10, bệnh nhi H.H.K. (sinh năm 2014) được phát hiện nhiễm não mô cầu tối cấp, sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi nhiễm não mô cầu nhóm B. Dù được tích cực điều trị, bệnh nhi đã tử vong trong cùng ngày. Cũng trong ngày 14/10, bệnh nhi N.A.B.M. (sinh năm 2014) nhập viện và được chẩn đoán viêm màng não do não mô cầu nhóm B. Hiện sức khỏe bệnh nhi tạm ổn, đang tiếp tục được điều trị và theo dõi. Đến sáng 15/10, bệnh nhi N.T.H.Q. (sinh năm 2014) - ngồi cùng bàn với trường hợp đã tử vong, xuất hiện triệu chứng sốt và được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Kết quả xét nghiệm PCR dịch não tủy và máu xác định bệnh nhi nhiễm não mô cầu nhóm B. Hiện bệnh nhi tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và đang được cách ly, điều trị.

Nhiều học sinh dương tính với virus cúm mùa và rhinovirus

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, tính đến sáng 17/10, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị nội trú 23 học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng có triệu chứng viêm hô hấp.

Ngoài 4 trường hợp mắc não mô cầu nhóm B, kết quả xét nghiệm ghi nhận 4 học sinh nhiễm cúm A/H1, 4 học sinh nhiễm cúm B, trong đó có một trường hợp đồng nhiễm não mô cầu, và một học sinh đồng nhiễm cúm A và cúm B. Hiện 22 học sinh có các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Công tác tổng vệ sinh khử khuẩn tại trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước ngày 17/10. Ảnh: Huy Cường.

Trước đó, ngày 15/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) đã lấy 21 mẫu phết họng, mũi của các học sinh có biểu hiện viêm đường hô hấp tại trường để xét nghiệm. Kết quả cho thấy 12 mẫu dương tính với rhinovirus hoặc virus cúm mùa.

Sở Y tế TPHCM nhận định, kết quả xét nghiệm phù hợp với bối cảnh các bệnh viêm đường hô hấp, đặc biệt là cúm mùa, đang gia tăng trong cộng đồng.

Tuy nhiên, việc nhiều học sinh nhiễm virus hô hấp thông thường không đồng nghĩa nguy cơ lây nhiễm não mô cầu đã được loại trừ. Ngành y tế tiếp tục yêu cầu theo dõi chặt chẽ những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh đã được xác định.

Sở Y tế TPHCM cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp mắc não mô cầu tối cấp nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM chiều 14/10, ngành y tế đã khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Trong đó, những người tiếp xúc gần với bệnh nhân được chỉ định sử dụng kháng sinh dự phòng theo hướng dẫn chuyên môn. Đồng thời, nhà trường tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn nhằm hạn chế nguy cơ lây truyền.

HCDC phối hợp với trạm y tế địa phương và Trường THCS Hai Bà Trưng lập danh sách những người tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh để theo dõi sức khỏe. Phối hợp với trạm y tế và nhà trường rà soát, bổ sung danh sách người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 4, đồng thời giám sát sức khỏe toàn bộ những người liên quan đến chùm ca bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Phụ huynh tuyệt đối không chủ quan trước dấu hiệu cảnh báo bệnh và không tự mua thuốc điều trị cho trẻ. Ảnh: P.Thương.

Những người tiếp xúc gần xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng hoặc đau đầu được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM để thăm khám, đánh giá và điều trị khi cần thiết. Nhà trường cũng hướng dẫn phụ huynh chủ động đưa học sinh đến cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng sốt, không tự ý điều trị tại nhà.

Không chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo não mô cầu

Trước tình hình xuất hiện chùm ca não mô cầu tại trường học, cùng với số ca mắc bệnh hô hấp đang gia tăng, Sở Y tế TPHCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh học sinh, không chủ quan nhưng cũng không nên hoang mang.

Vi khuẩn lây truyền chủ yếu qua giọt bắn và dịch tiết đường hô hấp khi tiếp xúc gần với người mắc bệnh hoặc người mang vi khuẩn. Tuy nhiên, không phải tất cả những người tiếp xúc với bệnh nhân đều sẽ mắc bệnh.

Người dân cần đến cơ sở y tế khi xuất hiện các triệu chứng viêm đường hô hấp như: Sốt, ho, đau họng… Đặc biệt, trường hợp sốt cao kèm đau đầu dữ dội, nôn ói, cứng cổ, lơ mơ, mệt mỏi bất thường hoặc xuất hiện các chấm xuất huyết, ban trên da cần được đưa đến cơ sở y tế ngay để tránh bỏ lỡ thời điểm điều trị. Người dân tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng kháng sinh.

Để phòng bệnh, người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho, hắt hơi và không dùng chung ly, chai nước hoặc các vật dụng cá nhân. Phụ huynh nên đưa trẻ tiêm vaccine phòng não mô cầu và cúm theo tư vấn của nhân viên y tế; hướng dẫn trẻ

Các trường học cần duy trì môi trường thông thoáng, vệ sinh lớp học thường xuyên. Học sinh có triệu chứng viêm đường hô hấp nên nghỉ học, được theo dõi sức khỏe và thăm khám khi cần thiết.