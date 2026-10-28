Ghi nhận ca mắc Whitmore tại nhiều địa phương

Chăm sóc, điều trị ca bệnh Whitmore. Ảnh: BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk cho biết, địa phương ghi nhận thêm trường hợp mắc bệnh Whitmore là ông L.B.H. (69 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa).

Trước đó, bệnh nhân xuất hiện sốt cao, đau lưng, tự dùng thuốc nhưng không cải thiện nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Ngày 20/9, người bệnh chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), được xác định nhiễm vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây bệnh Whitmore.

Tính đến nay, Đắk Lắk ghi nhận 4 trường hợp mắc Whitmore, gồm 2 ca tại xã Ea Súp, một ca tại phường Buôn Hồ và một ca tại phường Tuy Hòa; trong đó có một trường hợp tử vong tại xã Ea Súp.

Tại Gia Lai, ngành y tế cũng ghi nhận một trường hợp mắc Whitmore ở xã Bình Hiệp. Bệnh nhân là nam giới sinh năm 1992, làm nghề lái máy xúc, thường xuyên tiếp xúc với đất, nước và bùn lầy, đồng thời mắc đái tháo đường típ 2.

Trong khi đó, cũng trong tháng 10, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết hiện đang điều trị 2 bệnh nhân mắc Whitmore trong tình trạng nguy kịch. Cả hai bệnh nhân được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, đều bị suy hô hấp nặng, sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan, phải thở máy, dùng thuốc vận mạch và lọc máu liên tục.

Còn Bệnh viện Bạch Mai cũng ghi nhận nhiều ca mắc Whitmore trong tình trạng nặng, phải thở máy, điều trị tích cực. Riêng Khoa Hồi sức tích cực, Viện Y học nhiệt đới Bạch Mai đã tiếp nhận 10 trường hợp.

Theo PGS.TS Đỗ Duy Cường, nguyên Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn tồn tại trong đất, bùn và nước gây ra. Vi khuẩn chủ yếu xâm nhập qua vùng da tổn thương hoặc qua đường hô hấp khi hít phải bụi, giọt nước chứa mầm bệnh.

Bệnh có biểu hiện đa dạng, dễ nhầm với những nhiễm trùng khác. Người mắc đái tháo đường, bệnh gan, thận, phổi mạn tính hoặc có tình trạng suy giảm miễn dịch có nguy cơ diễn biến nặng hơn.

Nếu không được phát hiện và điều trị phù hợp, bệnh có thể gây viêm phổi, áp xe nhiều cơ quan, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng. Quá trình điều trị thường kéo dài, đòi hỏi người bệnh tuân thủ đầy đủ phác đồ kháng sinh để hạn chế nguy cơ tái phát.

Các chuyên gia lưu ý, Whitmore thường xuất hiện rải rác, có xu hướng gia tăng trong mùa mưa, nhất là ở người thường xuyên lao động, tiếp xúc với đất và nước. Bệnh không lây truyền trực tiếp từ người sang người trong điều kiện tiếp xúc thông thường, vì vậy người dân không nên hoang mang.

Để phòng bệnh, ngành y tế khuyến cáo sử dụng ủng, găng tay và phương tiện bảo hộ khi làm việc trong môi trường đất, nước, bùn lầy; vệ sinh sạch sẽ, che phủ các vết thương ngoài da và sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh.

Người có bệnh nền, đặc biệt là đái tháo đường, cần chú ý kiểm soát bệnh và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với môi trường có nguy cơ.

Khi xuất hiện sốt kéo dài, viêm phổi, đau hoặc sưng khớp, nhiễm trùng da, mô mềm không cải thiện sau điều trị, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm và điều trị kịp thời. Whitmore có thể điều trị bằng kháng sinh phù hợp, nhưng việc phát hiện muộn hoặc tự ý ngừng thuốc có thể làm tăng nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.