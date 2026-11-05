Ghi nhận 7 trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Theo thông tin từ UBND xã Đông Sơn, ngày 3/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận 2 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Cô Thu (thôn Định Tân) và Cô Hà (thôn Châu Thuận Biển).

Đến 16 giờ ngày 4/11, số trường hợp nghi ngộ độc tại địa phương tăng lên 5. Trong đó, 4 người đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, 1 người theo dõi sức khỏe tại nhà.

Ghi nhận 7 trường hợp nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi - Ảnh minh họa.

Qua kiểm tra, cơ sở bánh mì Cô Thu chưa có hồ sơ pháp lý, khu vực kinh doanh gần nguồn ô nhiễm môi trường, phương tiện kinh doanh và việc bảo quản thực phẩm chưa bảo đảm vệ sinh, đồng thời không thực hiện lưu mẫu thức ăn hằng ngày.

Cơ sở bánh mì Cô Hà cũng chưa có hồ sơ pháp lý. Do cơ sở đã thu dọn và nghỉ bán tại thời điểm kiểm tra nên đoàn chưa thể lấy mẫu thực phẩm.

Đáng chú ý, hai cơ sở khai sử dụng nước chan và bơ từ một cơ sở bánh mì tại xã Tịnh Khê.

Ngày 4/11, đoàn kiểm tra đã lấy 5 mẫu thực phẩm tại xe bánh mì Cô Thu, gồm chà bông, bơ, nước sốt, nước chan và chả heo để gửi kiểm nghiệm.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Thúy (chủ điểm bán bánh mì Bà Được, phường Cẩm Thành) vì gây ngộ độc cho 175 người.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND xã Tịnh Khê cho biết địa phương cũng ghi nhận 2 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi sức khỏe các bệnh nhân, điều tra nguyên nhân vụ việc và rà soát các cơ sở kinh doanh bánh mì trên địa bàn nhằm kịp thời chấn chỉnh, bảo đảm an toàn thực phẩm.