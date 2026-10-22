Ghi nhận 228 loài chim tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông

Đại bàng đen và giẻ cùi bụng vàng, hai loài chim ghi nhận mới, có giá trị bảo tồn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông - Ảnh: Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị

Theo đó, nhiệm vụ điều tra được triển khai nhằm xác định thành phần loài, nhận diện các mối đe dọa và đề xuất giải pháp bảo tồn phù hợp. Quá trình thực hiện, đơn vị đã tổ chức khảo sát trên 10 tuyến điều tra, 10 điểm bắt, thả chim qua các dạng sinh cảnh và đai cao khác nhau; sử dụng 57 lưới mờ với tổng thời gian đặt lưới 2.076 giờ. Đồng thời, bố trí 34 máy bẫy ảnh, thu thập hơn 4.000 hình ảnh phục vụ nghiên cứu.

Hình ảnh đại bàng đen được ghi nhận tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông - Ảnh: Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị

Hình ảnh giẻ cùi bụng vàng được ghi nhận tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông - Ảnh: Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị

Kết quả, trong tổng số 228 loài chim được ghi nhận, có 139 loài được ghi nhận trực tiếp trong đợt điều tra năm 2026, 89 loài kế thừa từ các nghiên cứu trước đây và 97 loài có hình ảnh minh chứng. So với kết quả nghiên cứu năm 2005, danh lục khu hệ chim của khu bảo tồn tăng thêm 35 loài, 18 họ và 1 bộ.

Đáng chú ý, trong số 35 loài được bổ sung, có 6 loài mang giá trị bảo tồn, thuộc 4 bộ và 5 họ. Trong đó, 2 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam năm 2024, gồm: Đại bàng đen và hồng hoàng; 3 loài có tên trong Danh sách đỏ thế giới (IUCN, 2026), gồm: Đại bàng đen, hồng hoàng và giẻ cùi vàng. Ngoài ra, có 5 loài thuộc danh mục quy định tại Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT, gồm: Đại bàng đen, ưng bụng hung, cú vọ mặt trắng, hồng hoàng và khướu đầu đen.

Hình ảnh đại bàng Mã Lai, một trong các loài chim có giá trị bảo tồn được ghi nhận tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông - Ảnh: Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị

Kết quả phân tích cũng xác định khu hệ chim Đakrông có 49 loài nguy cấp, quý, hiếm có giá trị bảo tồn. Trong đó, 18 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam năm 2024, 13 loài thuộc Danh sách đỏ thế giới của IUCN năm 2026 và 41 loài nằm trong danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được quản lý, bảo vệ theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bên cạnh đó, hệ thống bẫy ảnh còn ghi nhận 10 loài động vật hoang dã có giá trị bảo tồn, gồm: Thỏ vằn, sơn dương, cầy gấm, chà vá chân nâu, khỉ vàng, khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ, cầy vòi hương, mèo rừng và cheo cheo.

"Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng, phát hiện và tháo gỡ bẫy động vật; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ giám sát đa dạng sinh học. Đồng thời, ưu tiên khảo sát, xác định vùng phân bố của các loài nguy cấp, quý, hiếm và huy động nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông", ông Trương Quang Trung cho biết.