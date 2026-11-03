Ghi nhận 2 ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Thuận Lợi

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai Cao Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc với UBND xã Thuận Lợi. Ảnh: Bích Ngọc

Theo báo cáo của Trạm Y tế xã Thuận Lợi, tính đến cuối tháng 10-2026, trên địa bàn xã ghi nhận 201 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 133 ca so với cùng kỳ. Trong đó, có 2 trường hợp tử vong vào ngày 28 và 29-10. Giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 là thời điểm dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát mạnh trên địa bàn xã, chỉ số hộ gia đình có lăng quăng, chỉ số dụng cụ có lăng quăng và mật độ muỗi đều chạm mức cao nhất.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn xã gặp một số khó khăn như: địa bàn rộng, nhiều rừng cao su gây trở ngại cho việc kiểm tra, xử lý đồng loạt và giám sát sau can thiệp. Một bộ phận người dân còn chủ quan, chưa chủ động duy trì vệ sinh môi trường, kiểm tra và loại bỏ các dụng cụ đọng nước thường xuyên. Thời tiết mưa nhiều, nóng ẩm tạo thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển…

Trạm y tế xã đề xuất UBND xã Thuận Lợi tiếp tục quan tâm chỉ đạo ban điều hành các ấp, các cơ quan, đơn vị và các lực lượng liên quan phối hợp với trạm y tế thực hiện nghiêm công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng; chỉ đạo duy trì hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết tại cộng đồng, đặc biệt tại các ấp có số ca mắc cao. Đồng thời, hỗ trợ huy động lực lượng tham gia các đợt diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường; quan tâm bố trí kinh phí, phương tiện, máy phun và các nguồn lực cần thiết để triển khai phun hóa chất diện rộng khi có chỉ định chuyên môn và yêu cầu xử lý dịch…

Người dân xã Thuận Lợi dọn dẹp vệ sinh phòng bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Bích Ngọc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai Cao Văn Dũng lưu ý: Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đang ở mức cao. Do đó, công tác phòng, chống dịch bệnh cần được UBND cấp xã quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn nữa. Trong thời gian tới, đề nghị trạm y tế xã tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình ca bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn; điều tra, xác minh và xử lý kịp thời các trường hợp bệnh mới phát hiện. Tăng cường giám sát véc tơ truyền bệnh tại các ấp có số ca mắc cao và các khu vực có nguy cơ phát sinh ổ dịch. Đặc biệt, cần duy trì thường xuyên hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng với sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể, ban ấp trên địa bàn xã. Tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu về sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết, từ đó chủ động phòng bệnh cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng.