Ghi nhận 13 ca mắc sốt xuất huyết tại ổ dịch thôn Phố Thiều

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa, ổ dịch tại thôn Phố Thiều, xã Triệu Sơn ghi nhận ca bệnh đầu tiên khởi phát ngày 16/9.

Đến ngày 6/10, địa phương ghi nhận tổng số 13 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp biến chứng nặng và tử vong, trong đó 9 trường hợp đã xuất viện.

Ngay sau khi xuất hiện ổ dịch, UBND xã Triệu Sơn và Trung tâm Y tế Triệu Sơn triển khai nhiều biện pháp xử lý.

CDC Thanh Hóa đã tổ chức đoàn công tác giám sát, đánh giá tình hình dịch và hỗ trợ địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết. Ảnh: CDC Thanh Hóa.

Các lực lượng điều tra các hộ gia đình trong khu vực bán kính 200m quanh nhà bệnh nhân, tổ chức vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, đồng thời tăng cường truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết trên hệ thống loa truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội.

Lực lượng chức năng phun hóa chất diệt muỗi tại 594 hộ thôn Phố Thiều, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý tại hai thôn giáp ranh là Sơn Hà và Dân Lý.

Tuy nhiên, do ổ dịch vẫn tiếp tục xuất hiện ca bệnh mới sau gần 3 tuần kể từ khi ghi nhận trường hợp đầu tiên, đoàn giám sát của CDC Thanh Hóa nhận định ổ dịch chưa đủ cơ sở để đánh giá đã được khống chế hoàn toàn.

Lực lượng chức năng khảo sát, đánh giá tình hình dịch tại hộ gia đình thuộc thôn Phố Thiều. Ảnh: CDC Thanh Hóa.

CDC Thanh Hóa đề nghị Trung tâm Y tế Triệu Sơn tiếp tục tham mưu cho UBND xã bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ", tăng cường truyền thông, giám sát trọng điểm, điều tra véc tơ định kỳ và hướng dẫn người dân chủ động phát hiện, xử lý các ổ bọ gậy tại hộ gia đình.

Đồng thời, cần tiếp tục theo dõi 51 hộ với 171 nhân khẩu trong khu vực nguy cơ, giám sát toàn bộ 594 hộ của thôn Phố Thiều và tăng cường giám sát tại hai thôn giáp ranh Sơn Hà, Dân Lý nhằm phát hiện sớm ca bệnh và ngăn chặn nguy cơ hình thành các ổ dịch mới.

Mục tiêu trong giai đoạn hiện nay là cắt đứt nguồn lây, giảm mật độ véc tơ, loại bỏ ổ bọ gậy, phát hiện sớm ca bệnh, không để hình thành ổ dịch mới và không để dịch lan sang các thôn, khu vực khác.